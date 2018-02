Tradegate-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:

Kurzprofil Alamos Gold Inc.:



Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) ist ein in Kanada beheimateter Konzern. Zu den Geschäftsaktivitäten zählen Übernahmen, die Exploration und die Entwicklung von Edelmetallvorkommen.

Montreal (www.aktiencheck.de) - Alamos Gold-Aktienanalyse von Analyst Ryan Hanley von Laurentian Bank Securities:Ryan Hanley, Analyst von Laurentian Bank Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Kombination aus einer starken Basis von operativen Assets mit langen Betriebsdauern, sinkenden Cash-Kosten, Wachstumspotenzial durch die Entwicklungspipeline und einer reizvollen Bewertung spreche für ein Investment in die Aktien von Alamos Gold Inc., so die Analysten von Laurentian Bank Securities.Analyst Ryan Hanley ist der Auffassung, dass der Hochlauf der Kern-Assets und eine bessere Cash flow-Generierung den Schüssel für eine Verringerung der Bewertungskluft gegenüber der Peer Group darstellt. Der Erhalt einer Betriebserlaubnis für Kirazh wäre ein signifikanter Katalysator,In ihrer Alamos Gold-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Laurentian Bank Securities die Coverage mit einem "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 9,50 CAD.Börsenplätze Alamos Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:4,60 Euro +1,77% (06.02.2018, 15:47)