Tradegate-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:

7,52 Euro -1,07% (27.02.2017, 10:04)



TSE-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:

USD 10,51 +0,00% (27.02.201, 14:51, vorbörslich)



ISIN Alamos Gold-Aktie:

CA0115321089



WKN Alamos Gold-Aktie:

A14WBB



Ticker-Symbol Alamos Gold-Aktie Deutschland:

1AL



TSE-Ticker-Symbol Alamos Gold-Aktie:

AGI



Kurzprofil Alamos Gold Inc.:



Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) ist ein in Kanada beheimateter Konzern. Zu den Geschäftsaktivitäten zählen Übernahmen, die Exploration und die Entwicklung von Edelmetallvorkommen.

(27.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Alamos Gold-Aktienanalyse von Analyst Steven Green von TD Securities:Tony Lesiak, Analyst beim Investmenthaus Canaccord Genuity, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) nunmehr zu kaufen.Das von Alamos Gold Inc. für das vierte Quartal 2016 ausgewiesene Ergebnis je Aktie sei wegen höherer Kosten hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Cash flow je Aktie habe dagegen den Annahmen entsprochen. Das Reserven-Update sei stark ausgefallen.Auf Grund der Türkei-Projekte erhöhen die Analysten von TD Securities ihre NAV-Prognose je Aktie von 8,25 auf 8,95 CAD (zusätzliche Unzen und niedrigere Kosten).Die Bewertung der Alamos Gold-Aktie liege am oberen Ende des Peer Group-Durchschnitts und wird von Analyst Tony Lesiak daher als fair erachtet.Börsenplätze Alamos Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:7,52 Euro -0,58% (27.02.2017, 14:01)