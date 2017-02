Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,22 Euro +1,63% (13.02.2017, 17:57)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 133,72 +1,21% (13.02.2017, 18:01)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(13.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analystin Simona Jankowski von Goldman Sachs:Analystin Simona Jankowski von Goldman Sachs bestätigt laut einer Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Im Hinblick auf den iPhone 8-Zyklus herrsche zunehmende Zuversicht. Branchendaten (z.B. die des Zulieferers Lumentum) würden darauf hindeuten, dass eine 3D Sensor-Funktionalität zunehmend wahrscheinlich sei. Damit verbunden sein könnte ein robustes Augmented Reality-Feature als wichtiges Unterscheidungsmerkmal des Jubiläum-iPhones.Im Vergleich zu den beiden vergangenen Produktzyklen sei dies ein signifikanter Innovationssprung, insbesondere wenn noch die mögliche Designänderung durch die Verwendung eines OLED-Displays berücksichtigt werde.Die Analystin Simona Jankowski erhöht ihre Prognosen zu den iPhone-Verkaufszahlen in den Kalenderjahren 2017 und 2018 auf 230 Mio. sowie 235,9 Mio. Stück. Dank eines stärkeren Gewinnwachstums würden die Multiplen im Bewertungsmodell heraufgesetzt.