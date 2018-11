Näher betrachtet: BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) sei zuletzt - fälschlicherweise - den Unternehmen zugeordnet worden, die eine Gewinnwarnung abgegeben hätten, der Ausblick sei aber lediglich an die Änderung der Finanzberichterstattung im Zusammenhang mit einer Portfoliomaßnahme angepasst worden. Thorsten Strauß berichte, dass die Q3-Zahlen bei BASF durchaus durchwachsen gewesen seien, der Umsatz zwar um +8% gestiegen sei, die Ergebnisgrößen jedoch - teilweise deutlich - rückläufig seien. Aber einige Belastungen der Ergebnisse würden angeblich nur vorübergehend wirken. Umfangreiche Maßnahmen zur Neuordnung des Portfolios seien angekündigt oder bereits abgeschlossen worden. Der Kursrutsch der Aktie, die zeitweise auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gesunken sei, biete laut Strauß eine Kaufgelegenheit, daher empfehle er sie weiter mit "kaufen" bei einem neuen Kursziel von EUR 81,00 statt bisher EUR 94,00.



Eine "echte" Gewinnwarnung sehe Strauß bei FUCHS PETROLUB (ISIN DE0005790406/ WKN 579040), dem weltweit größten unabhängigen Anbieter von Schmierstoffen. Die Neunmonatszahlen hätten ein hohes organisches Umsatzwachstum (+9%) gezeigt, aber in Q3 habe es sich deutlich abgeschwächt (nur noch +4%, im ersten Halbjahr seien es noch +10% gewesen). Das operative Ergebnis (EBIT) ohne Sondereffekt sei in Q3 und in den ersten neun Monaten kaum gewachsen (jeweils +1%), das EBIT inklusive Sonderertrag aus dem Verkauf einer Beteiligung in 9M um +6% gestiegen. FUCHS PETROLUB hat den Ausblick für 2018 gesenkt, aber wir bestätigen unsere "halten"-Empfehlung mit neuem Kursziel EUR 44,00 (statt bisher EUR 48,00), so die Analysten der Nord LB.



Wegen Infrastrukturengpässen sowie belastenden Integrations- und Kerosinkosten habe die Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) zwar keine direkte Gewinnwarnung herausgegeben, aber den Wachstumsausblick für 2019 halbiert. 2017 sei die Aktie noch bester DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Wert gewesen, 2018 bislang der zweitschlechteste.



Gründe sehe Wolfgang Donie in hohen Herausforderungen bei Eurowings: 77 Flugzeuge der ehemaligen Air Berlin (ISIN GB00B128C026/ WKN AB1000)-Flotte seien integriert und 3.000 neue Mitarbeiter eingestellt worden. Aber die Einflottung habe aus regulatorischen Gründen länger gedauert als geplant, was zu Engpässen im Flugplan und Integrationskosten von EUR 170 Mio. geführt habe. Darüber hinaus hätten Kapazitätsengpässe an Flughäfen, Sicherheitskontrollen und bei der Flugsicherung (Lotsen) sowie knappes Fluggerät (u.a. Lieferverzögerungen) zwischen Januar und September konzernweit 18.000 Flugausfälle zur Folge gehabt. Das sei etwa so, als wenn in Frankfurt am Main zwei Wochen lang der gesamte Flugbetrieb still stehe. Lufthansa habe eine Exzellenz-Initiative gestartet und profitiere grundsätzlich von einer beschleunigten Konsolidierung in Europa. Donie habe folglich die Aktie mit der Empfehlung "kaufen" versehen bei einem Kursziel von EUR 26,00.



"Gewinnwarnungen" würden vor allem den Automobil-Sektor durchziehen: Drei seien von Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) gekommen, eine vierte sei wahrscheinlich, zweimal habe Daimler die Alarmglocke geläutet, eine "Gewinnwarnung" "light" und eine "richtige" sei von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) gekommen, Volkswagen (ISIN DE0007664005/ WKN 766400), Porsche (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003), Schaeffler (ISIN DE000SHA0159/ WKN SHA015) und LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) seien 2018 mit jeweils einer "Gewinnwarnung" dabei gewesen.



Frank Schwope skizziere die Gründe für diese "Gewinnwarnungen" als vielfältig: Der "Klassiker" seien nach wie vor Wechselkurseffekte oder gestiegene Rohstoffkosten, aber neue Thematiken wie die WLTP-Problematik und eine dadurch bedingte höhere Wettbewerbsintensität kämen hinzu. Außerdem belasteten gestiegene Vorleistungen für moderne Technologien wie Elektromobilität und Autonomes Fahren, aber auch erhöhte Aufwendungen für Kulanz- und Gewährleistungsmaßnahmen. Besonders mache dem Automobilsektor in Deutschland natürlich die Zunahme der eingangs genannten Handelskonflikte zu schaffen (sollte Donald Trump Ernst machen und Strafzölle auch für die europäische Autoindustrie einführen, werde es eng). Immerhin warte der Sektor noch mit drei "kaufen"-Empfehlungen auf, und zwar bei den Automobil-Herstellern Porsche, Volkswagen und Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113). (Ausgabe vom 12.11.2018) (13.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dr. Lutz Tantow von der Nord LB stellt sich die Frage, was aktuell die Aktienmärkte beschäftigt.Zuallererst seien da die Handelskonflikte zu nennen, nicht nur der zwischen den USA und China, sondern auch zwischen den USA und Europa sowie zwischen den USA und Iran. Auffallend sei: Die USA seien immer dabei! Diese Konflikte würden auch weiterhin auf der Agenda bleiben und zu höheren Volatilitäten führen. Volker Sack spreche von Schaukelbörsen. Zu den gegenwärtigen politischen Unsicherheiten, die die Märkte belasten würden, würden die anhaltenden Diskussionen um den Brexit, der Haushaltsentwurf in Italien, die Regierungssituation in Deutschland sowie die Exit-Strategien mancher Notenbanken gehören.Wie sehe es bei den Unternehmen aus? In der aktuellen Berichtssaison Q3/2018 haben wir eine Häufung von Gewinnwarnungen beobachtet und erwarten weitere, so die Analysten der Nord LB. Eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit beanspruche: Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) zweimal, Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) einmal (Juni) wegen Restrukturierung der PeP-Sparte, HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) habe zwar das Umsatzziel bestätigt, aber angekündigt, dass das operative Ergebnis schwächer ausfallen werde wegen Wetter und steigenden Energiekosten. Fresenius SE (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) einmal wegen Belastung durch Währungseffekte sowie Sparten FMC (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) und Helios, die Tochter FMC einmal ebenfalls wegen negativer Wechselkurseffekte und schwach verlaufendem Geschäft in den USA.