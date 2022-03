Sensirion und Nestlé seien jeweils Bestandteil des AKTIONÄR Schweiz Index (ISIN DE000SL0DJV5/ WKN SL0DJV). Insgesamt bündele dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei würden neben dem weltgrößten Nahrungsmittelkonzern auch Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) und Roche (ISIN CH0012032048/ WKN 855167), die drei größten Werte in der Alpenrepublik, für Stabilität und Sicherheit sorgen. Kleinere Wachstumsperlen wie etwa Sensirion würden den zusätzlichen Boost bringen.



Der AKTIONÄR Schweiz Index vereine aus Anlegersicht gleich mehrere entscheidende Vorteile: Der handverlesene Aktienkorb verteile zum einen das Risiko auf mehrere Schultern und erweise sich zum anderen gerade in diesen Kriegszeiten als durchaus "sicherer Hafen". Der Index habe nämlich auf Monatssicht lediglich 2,4 Prozent verloren. Zur Einordnung: Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe in diesem Zeitraum rund elf Prozent an Wert eingebüßt.



(Mit Material von dpa-AFX)



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (15.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Nestlé-Aktie (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) hat zwar in den vergangenen beiden Wochen rund fünf Prozent verloren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch zuletzt sei es für den Schweizer Nahrungsmittelhersteller wieder aufwärts gegangen. Auch heute notiere das SMI (ISIN CH0009980894/ WKN 969000)-Schwergewicht in der Pluszone - dank einer positiven Analystenstimme. Und noch ein weiteres Unternehmen aus der Alpenrepublik mache Laune.Bernstein Research habe das Kursziel für Nestlé zwar von 130 auf 120 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "outperform" belassen. Demnach hätte die Aktie weitere sechs Prozent Aufwärtspotenzial. Die Margenanpassungen im Lebensmittelsektor erfolgten derzeit noch schneller als erwartet, heiße es in einer aktuellen Branchenstudie. Nestlé könne allerdings ein Nutznießer der Anlegerflucht in Sicherheit sein. Das Kursziel sinke vorwiegend wegen Wechselkursanpassungen.