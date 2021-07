Bei Neuberger Berman gehe man davon aus, dass die S&P 500-Unternehmen dieses Jahr 205 US-Dollar Gewinn je Aktie erwirtschaften würden, 47 Prozent mehr als im Vorjahr. An der Spitze dürften der Finanz- und der Energiesektor stehen, die beide sehr konjunktursensitiv seien. Auch mehrere Dienstleistungsbranchen aus dem Konsumverbrauchsgütersektor dürften sehr gute Zahlen vorlegen - Gastgewerbe, Unterhaltung, Restaurants und Luftfahrt hätten sich noch nicht wieder vollständig vom Lockdown erholt.



Das hohe relative Gewinnwachstum habe viel mit der niedrigen Vergleichsbasis auf dem Höhepunkt der Coronakrise vor einem Jahr zu tun - aber nicht nur. Wenn die Gewinne im zweiten Quartal um 65 Prozent steigen würden, wären sie auch um 10 Prozent höher als im zweiten Quartal 2019.



Zudem würden sich die guten Zahlen keineswegs auf die USA beschränken. Nach Refinitiv I/B/E/S seien die Gewinne der STOXX Europe 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820)-Unternehmen im ersten Quartal um 96 Prozent höher gewesen als vor einem Jahr. Für das zweite Quartal würden sogar 104 Prozent Zuwachs erwartet, nicht zuletzt wegen der konjunktursensitiven europäischen Exportwirtschaft. Es komme nicht oft vor, dass die Gewinne der größten europäischen Unternehmen stärker wachsen würden als die ihrer US-Pendants, aber dieses Jahr könnte es so sein. Auch die Unternehmen des MSCI Emerging Market Index hätten das Potenzial die US-Firmen zu übertreffen: Hier werde 2021 mit 50 Prozent höheren Gewinnen gerechnet als im Vorjahr.



Es sei allseits bekannt, dass sich - gute wie schlechte - Erwartungen in den Aktienkursen widerspiegeln würden. Was bedeute all das also für den Ausblick für die kommenden sechs bis zwölf Monate?



Hier würden die Bewertungen dann doch noch relevant. Mit Kennziffern ähnlich wie in der Dotcom-Zeit seien weder amerikanische noch europäische Aktien zurzeit besonders günstig. Es sei anzunehmen, dass die hohen Gewinne des zweiten Quartals in den Kursen schon berücksichtigt seien.



Dennoch könnten bei einem derart großen Anstieg die Schätzungen auch stark danebenliegen. In den letzten Monaten hätten die Analysten ihre Prognosen oft nicht schnell genug an die Erholung angepasst. Viele Unternehmen würden sie noch immer für zu pessimistisch halten. Von den 103 S&P 500-Unternehmen, die sich vorab zu ihren Zweitquartalsgewinnen geäußert hätten, würden 66 ein Ergebnis über den Medianerwartungen der Analysten in Aussicht stellen - so viele wie noch nie. Das jedenfalls ergebe sich aus den FactSet-Zahlen vom 25. Juni.



In der Regel würden Märkte nicht linear steigen und fallen. Keine Hausse komme ohne Volatilität aus, vor allem, wenn die Notenbanken bei einer einsetzenden Erholung ihre Geldpolitik ändern würden. Und doch sei davon auszugehen, dass die Investoren vor allem auf die Gewinne achten sollten - und nicht darauf, ob die Zehnjahresrendite 1,5 oder 2 Prozent betrage. Dies gelte umso mehr, wenn die Gewinne so stark wachsen würden wie jetzt.



Wenn die Gewinndynamik anhalte - und davon sei man bei Neuberger Berman überzeugt - könne der Markt auch dann stabil bleiben, wenn die Notenbanken umdenken würden. Mit dem Beginn der Berichtsaison könnten Aktien daher noch zulegen - nicht nur in diesem Quartal, sondern auch in den folgenden. (08.07.2021/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Joseph V. Amato, Neuberger Bermans President und CIO Equities, äußert sich in seinem aktuellen Kommentar zum erwarteten Gewinnwachstum der Aktienunternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten.Zum Beginn der Berichtssaison des zweiten Quartals 2021 erläutere er das Potenzial des Aktienmarkts - unter anderem auch vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase.Inflationserwartungen, Notenbankpolitik, steigende Staatsanleiherenditen und die Fiskalpolitik seien im Finanzsektor in aller Munde. Da überrasche es nicht, dass Aktieninvestoren vor allem die Zinssensitivität der Aktien-Bewertungen im Blick hätten und das Tauziehen zwischen Wachstumswerten mit langer Duration und Substanzwerten mit kurzer Duration beobachten würden.Auf längere Sicht sei Gewinnwachstum für die Aktienerträge allerdings wichtiger als die Bewertungen der Titel. Spätestens seit den 1960ern korreliere das Gewinnwachstum bei einer Haltedauer von über drei Jahren zu 80 bis 90 Prozent mit den Aktienmarktrenditen.Die Weltwirtschaft mache gute Fortschritte und die Weltbank rechne für dieses Jahr mit einem Anstieg des globalen Bruttoinlandproduktes um 5,6 Prozent. Für die USA erwarte das Conference Board dieses Jahr 6,6 Prozent Wachstum und für das zweite Quartal - annualisiert - sogar beeindruckende 9 Prozent. Das dürfte sich auch in den Unternehmensgewinnen zeigen.Im Vorjahresvergleich hätten die Gewinne der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)-Unternehmen im ersten Quartal um fast 50 Prozent zugelegt. Den größten Anstieg würden die Analysten aber im gerade zu Ende gegangenen zweiten Quartal erwarten. Nach den jüngsten Konsensschätzungen von Refinitiv I/B/E/S würden sie ein Plus von 65,1 Prozent zum Vorjahr erwarten. Sei die Weltwirtschaft vor zwölf Monaten noch ungewöhnlich schwach gewesen, so sei sie doch seit der Erholung von der Finanzkrise im Jahr 2009 von derart guten Zahlen weit entfernt gewesen.