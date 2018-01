Positive Konjunkturdaten hätten die Kurse an der Wall Street weiter angetrieben und die Indices auf neue Kurshöhen gehievt.



Dow Jones-Index +0,40%, S&P 500 +0,64%, NASDAQ +0,84%



Ein Bericht über Sicherheitslücken bei Chips habe Intel-Aktien (ISIN: US4581401001, WKN: 855681) mit -3,39% an das Dow-Ende (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) fallen lassen, Aktien des Rivalen AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186) seien hingegen um 5,19% gestiegen. IBM-Titel (ISIN: US4592001014, WKN: 851399) hätten mit +2,75% an der Leitindex-Spitze gelegen.



Gute US-Vorgaben und positive chinesische Wirtschaftsdaten hätten die japanische Börse am 1. Handelstag des Jahres um 3,26% auf 23.506,33 Punkte steigen lassen.



Der Finanzdienstleister GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3) habe 2017 dank eines starken Neugeschäfts die eigenen Erwartungen übertroffen. Das Neugeschäft im Bereich Leasing habe um 24,1% (eigene Prognose: 16 bis 21%) auf 1,97 Mrd. EUR zugelegt, im Bereich Factoring habe sich die Summe der angekauften Forderungen um 24,3% (Prognose: 12 bis 20%) auf 442,8 Mio. EUR erhöht. Zufrieden habe sich Vorstandschef GRENKE auch mit der Verbreiterung der Palette der finanzierten Produkte in Richtung kleine Maschinen und medizintechnische Geräte gezeigt. (04.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch gestiegen und haben dabei von einer starkstartenden Wall Street profitiert, so die Analysten der Nord LB.Neben den guten deutschen Arbeitsmarktdaten seien es vor allem die Stimmung in der US-Industrie und die US-Bauausgaben gewesen, die den Markt beflügelt hätten.DAX +0,83%, MDAX +1,04%, TecDAX +1,64%