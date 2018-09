Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie des schwedischen Bekleidungsunternehmens H&M (ISIN SE0000106270/ WKN 872318) konnte nach Bekanntgabe der Quartalszahlen um 11% zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der deutsche Industriekonzern thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) habe bekannt gegeben, dass nach der Abspaltung des Stahlgeschäfts auch der verbliebene thyssenkrupp-Konzern noch einmal aufgespalten werden solle - in ein reines Industriegütergeschäft mit den Aufzügen, den Autoteilen und dem Anlagenbau sowie in ein Materialgeschäft, zu dem neben dem Rohstoffhandel, die Beteiligung am Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel, der Bereich Großwälzlager, das Schmiedegeschäft und die Marinewerft gehören würden. Die Aktie habe gestern um 9,92% zulegen können.Der US-Tabakkonzern Philip Morris (ISIN US7181721090/ WKN A0NDBJ) habe am Kapitalmarkttag den Ausblick für den Gewinn 2018 währungsbedingt nach unten genommen, optimistisch zeige sich das Unternehmen aber für die mittelfristige Umsatzentwicklung der modernen Zigaretten. Den Aktienkurs habe das kaum bewegt (+ 1,25%). (28.09.2018/ac/a/m)