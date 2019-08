Dow Jones +0,19%; S&P 500 -0,05%; NASDAQ Comp. -0,36%



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) befinde sich nach positiven Medienberichten im Zusammenhang mit der 737 MAX mit +4,24% an der Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)-Spitze.



Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) notiere vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen (+0,32% auf 20.694 Punkte).



Florierende Geschäfte mit Konzerten und Festivals, aber auch ein verbesserter Online-Ticketverkauf hätten bei CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030) im 1. Halbjahr zu Erlössteigerungen von 14,8% auf 696,6 Mio. EUR geführt. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) sei um 18,7% auf 112 Mio. EUR gestiegen. CTS habe nach den Halbjahreszahlen, trotz des verlorenen Großauftrags für die deutsche Pkw-Maut, die Wachstumserwartungen für das Gesamtjahr bestätigt.



Im Rennen um eine Übernahme von OSRAM (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400) sei der österreichische Chiphersteller ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8) vorangekommen. OSRAM habe den Plan von ams gebilligt, ein offizielles Kaufangebot vorzulegen. "Unsere Aktionäre haben nun zwei Angebote vorliegen und können zwischen den verschiedenen unternehmerischen Konzepten wählen", habe OSRAM-Chef Berlien erklärt.



Der österreichische Ölfeldausrüster Schoeller Bleckmann (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391) habe im 1. Halbjahr einer schwächeren Nachfrage in Nordamerika getrotzt und dank guter internationaler Geschäfte eine Umsatz- und Gewinnsteigerung verbuchen können. Bei Erlösen von 236,2 Mio. EUR (+18%) habe sich das operative Ergebnis (EBIT) ebenfalls um 18% auf 37,9 Mio. EUR erhöht. Vor Steuern habe SBO 46,1% mehr auf 27,4 Mio. EUR verdient. (23.08.2019/ac/a/m)





thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) hätten mit einem Kursplus von 5,59% einsam an der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Spitze gestanden. Das "Manager Magazin" habe berichtet, dass ein reges Interesse für das Aufzugsgeschäft bestehen würde. Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) hätten von etwas weniger tiefen Zinsen profitiert und seien um 1,94% vorgerückt.