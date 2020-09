Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es scheint als könnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nur kurzzeitig aus der Ruhe gebracht werden, berichten die Analysten der Helaba.



Der neuerlich deutliche Rücksetzer der US-Technologiewerte, wieder aufkommende Sorgen über eine mögliche, zweite Corona-Welle, Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Brexit und die Erwartung der US-Konzerne, dass der Handelsstreit ihres Landes mit China noch sehr lange andauern könnte, wären normalerweise geeignet, für Abgabedruck an den Aktienmärkten zu sorgen. Da derartige Reaktionen ausbleiben würden, stelle sich die Frage, was passieren müsse, um eine etwas umfangreichere Korrektur anzustoßen. Gut möglich sei aber auch, dass wir es kurzfristig mit einer Marktverzerrung zu tun hätten. Mit Blick auf die heutige EZB-Sitzung hätten die Börsianer möglicherweise darauf gesetzt, dass die Notenbanker Erleichterungen ankündigen könnten.



Einerseits würden die Aktienmärkte mit einer gewissen relativen Stärke überraschen, andererseits bestehe eine Reihe von Risikofaktoren. Hinzu komme, dass die Bewertungsniveaus keineswegs als günstig bezeichnet werden könnten. Sicherlich spiele der in der kommenden Woche anstehende, große Verfall an der Eurex bereits jetzt eine Rolle. Insofern bleibe es spannend, ob der September seinem Ruf als schlechter Börsenmonat vielleicht noch gerecht werde. Beachtenswerte Chartmarken seien bei 12.913, 13.001, 13.083, 13.102, 13.127, 13.189, 13.248, 13.265, 13.387 und 13.462 Punkten zu finden. (10.09.2020/ac/a/m)

