Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch in der abgelaufenen Woche zeigte sich an den Aktienbörsen das schon gewohnte Bild: Hoffnungen auf eine kräftige konjunkturelle Belebung als Folge der massiven fiskalischen Impulse des Staates und der extrem lockeren Geldpolitik trieben die US-Indices auf neue Rekordstände, während die Börsen in Europa und Asien aus Sorge vor wirtschaftlichen Folgen der wieder aufflackernden Corona-Pandemie ihre Konsolidierung fortsetzten, so die Analysten der Nord LB.



Einige enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Deutschland und der Anstieg der Ölpreise auf ein Sechseinhalb-Jahres-Hoch hätten ebenfalls das Handelsgeschehen gedämpft. Der Abschluss der Strategieüberprüfung durch die EZB sei zwar stark beachtet worden. Das neu formulierte Inflationsziel von 2% und die von EZB-Chefin Lagarde für die nächste Zinssitzung am 22. Juli in Aussicht gestellte Anpassung des geldpolitischen Ausblicks der EZB dürften jedoch nicht unmittelbar zu einer Änderung der Geldpolitik führen. Die bevorstehende Woche stehe ganz im Zeichen einer Vielzahl von Wirtschaftsdaten, die aber weit überwiegend aus den USA kommen würden, während Europa und speziell Deutschland nur wenig zum Zahlenreigen beitragen würden. Im Mittelpunkt stünden dabei Preisdaten aus den USA (Verbraucherpreise am Dienstag, Produzentenpreise am Mittwoch), Angaben zur Situation der amerikanischen Industrie, zwei wichtige Stimmungs-/Frühindikatoren und vor allem die Einzelhandelsdaten, die am Freitag veröffentlicht würden. Hinzu komme der Beginn der Q2-Berichtssaison in den USA mit den ersten Zwischenberichten der großen Finanzhäuser. Angesichts hoher Erwartungen insbesondere bezüglich der Unternehmenszahlen dürften die Investoren bei Neuengagements zunächst Vorsicht walten lassen, um bei negativen Überraschungen nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Dies spreche dafür, dass die Konsolidierung noch nicht so schnell abgeschlossen werde. (12.07.2021/ac/a/m)





