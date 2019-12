Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wien (www.aktiencheck.de) - Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) belastete einmal mehr ein kritischer Medienbericht die Aktien von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit einem Abschlag von knapp 1% seien die Kursverluste allerdings überschaubar ausgefallen. Die Anteile des Lichtspezialisten OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) hätten sich indessen um knapp 15% verteuert, nachdem die Übernahme durch das österreichische Elektronikunternehmen ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) (-4,8%) im zweiten Anlauf geglückt sei. Das ebenfalls im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) notierte Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) habe am Montag von einer positiven Analysteneinschätzung profitiert, woraufhin die Aktie um 10,9% in die Höhe geschnellt sei.



In London hätten die Papiere der britischen Supermarktkette Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) nach der Mitteilung über einen möglichen Verkauf des Asien-Geschäfts um 4,7% zugelegt. Am EURO STOXX (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814)-Ende hätten die Anteilsscheine von Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) rund 2% eingebüßt. Der französische Pharmakonzern wolle mit dem Kauf des US-Biotechunternehmens Synthorx (+171%) für rund USD 2,5 Mrd. sein Krebsgeschäft stärken. Eine ähnliche Übernahme habe gestern auch der Sanofi-Konkurrent Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) (-0,2%) vermeldet. Für USD 2,7 Mrd. erwerbe der US-Pharmariese den Krebsspezialisten ArQule, dessen Aktienkurs sich daraufhin in etwa verdoppelt habe (+104%). (10.12.2019/ac/a/m)



