Somit bestehe auch die Hoffnung vieler Anleger auf eine nachösterliche Auferstehung der großen Aktienmarktindices weiter. Nachdem zu Beginn der Woche noch die Unsicherheit über die weltpolitische Situation den Handel dominiert habe, wovon auf der Rentenseite vor allem erstklassige Staatsanleihen als sichere Alternative zu Aktien hätten profitieren können, lasse sich anhand der aktuellen Kursentwicklung eine leicht bessere Stimmung ablesen.



So habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten zum Handelsbeginn am Donnerstag wieder überschreiten können. Obwohl dies unserem mittelfristig positiven, durch gute Fundamentaldaten gestützten Ausblick entspricht, bleibt Vorsicht geboten, so die Analysten der Weberbank. Gerade weil einige Stimmungsindikatoren, wie zum Beispiel der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex, seit einiger Zeit rückläufig seien. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass es sich hier noch um eine normale Korrektur handle, nachdem die Werte im Laufe des letzten Jahres auf sehr hohe Niveaus gestiegen seien. Trotzdem sollte abgewartet werden, ob sich der negative Trend fortsetze oder ob dieser bei den nächsten Umfragen zur Ermittlung der Stimmungsindikatoren durchbrochen werden könne.



Ein positiver Impuls für die Aktienmärkte könnte sich aus der anstehenden Berichtssaison mit den Zahlen zum ersten Quartal 2018 ableiten lassen. Besonders die US-amerikanischen Unternehmen dürften, getrieben durch die zum Ende des letzten Jahres verabschiedete Steuerreform, mit der einen oder anderen positiven Überraschung aufwarten.



Nur wenige Unternehmen würden es schaffen, sich einem fallenden Markt zu entziehen. Hier würden auch die großen Technologieunternehmen, die im letzten Jahr in aller Munde und auch in vielen Aktiendepots gewesen seien, keine Ausnahme bilden. Dass aber der Abverkauf in diesem Segment besonders massiv erscheine, lasse sich auf zwei Gründe zurückführen. Einerseits würden Anleger dazu neigen, Aktien von Unternehmen, die besonders starke Kurszuwächse hätten verbuchen können, in einem fallenden Markt schneller zu verkaufen, um Gewinne zu realisieren, als solche, deren Kurse seit längerer Zeit eher seitwärts tendieren würden.



Andererseits habe es besonders bei den Branchenriesen Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) individuelle Gründe für die aktuellen Kursverluste gegeben. Über Amazon schwebe seit einiger Zeit das von US-Präsident Donald Trump heraufbeschworene Damoklesschwert einer massiven Steuererhöhung und die damit verbundene negative Nachrichtenlage. Dagegen sei der Skandal bei Facebook hausgemacht. Scheinbar seien während des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA im Jahr 2016 große Mengen an Nutzerdaten für kommerzielle Zwecke zur Verfügung gestellt worden, was den Unmut diverser Politiker und Mitglieder des sozialen Netzwerkes zur Folge gehabt habe.



Die aufgeführten Argumente würden nicht zwingend eine Trendumkehr im Technologiesegment bedeuten und einige ausgewählte Titel würden weiterhin gute Ergebnisse liefern können. Insgesamt gelte aber, dass das Potenzial des gesamten Sektors aufgrund der starken Kursanstiege der letzten Jahre deutlich gesunken sei und weitere Verluste nicht ausgeschlossen werden könnten. (06.04.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt, momentan vornehmlich durch die USA und China ausgetragen, geht in die nächste Runde und zieht immer neue Ankündigungen von Zöllen und anderen Handelshemmnissen nach sich, so Jan Nießen von der Weberbank.Dies belaste die globalen Aktienmärkte und sorge für so starke Nervosität, dass viele Anleger vergessen würden, dass die fundamentalen Kennzahlen der meisten Unternehmen sowie der Wirtschaft insgesamt nach wie vor gut aussehen würden. Gleichzeitig scheine die Euphorie um die großen amerikanischen Technologieunternehmen vorerst gestoppt, woraus sich aber nicht zwangsläufig eine Trendumkehr ableiten lasse.Nachdem die Tage rund um das lange Osterwochenende durch zunehmendes Säbelrasseln sowohl durch die USA, als auch durch China geprägt gewesen seien, beruhige sich die Stimmung langsam wieder. Die Ankündigung von Zöllen auf 1.333 chinesische Importprodukte seitens der Amerikaner und die chinesische Antwort im Gegenzug Zölle auf 106 Produkte aus Amerika zu erheben, habe offensichtlich auf beide Seiten genug Eindruck gemacht, um jetzt die offizielle Rhetorik wieder stärker an einer Verhandlungslösung auszurichten.