Die Kapitalmärkte hätten das positive Momentum aus den letzten Monaten des Jahres 2016 mitnehmenkönnen, sodass sich die Befürchtungen einer Wiederholung des schlechten Jahresauftaktes des Vorjahres schnell in Luft aufgelöst hätten. Unterstützt worden seien die Kurse zunächst von der Hoffnung auf Steuersenkungen und erhöhte Infrastrukturausgaben durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Obwohl er und seine Regierung die Steuerreform erst kurz vor Jahresende zur Abstimmung gebracht hätten und zur Erneuerung der maroden amerikanischen Infrastruktur bis heute konkrete Maßnahmen schuldig bleiben würden, hätten die Aktienbörsen ihre Aufwärtsbewegung im Jahresverlauf fortgesetzt und bis heute vielerorts neue Allzeithöchststände verzeichnet.



Vor allem ein deutlich stärkerer als zu Beginn des Jahres erwarteter, synchroner globaler Wirtschaftsaufschwung und daraus abgeleitet mehrfache Aufwärtsrevisionen der Wachstumsschätzungen der Volkswirte hätten die Kurse getrieben. In der Folge hätten die Unternehmen weltweit in allen Quartalen sehr positive Umsatz- und Gewinnzahlenvermeldet , sodass im Gegensatz zu den Vorjahren die Analysten ihre Gewinnschätzungen im Jahresverlauf nicht deutlich nach unten hätten korrigieren müssen. Sowohl die aktuellen Frühindikatoren wie auch die jüngsten Ausblicke der Unternehmen würden darauf hindeuten, dass sich diese Entwicklung auch zu Beginn des Jahres 2018 fortsetzen werde.



In Europa hätten die politischen Risiken durch den überzeugenden Sieg Emmanuel Macrons und seiner Partei "En marche" bei den französischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgenommen. Dennoch seien kurz vor dem Jahreswechsel viele politische Themen auf dem alten Kontinent ungelöst:

- In Deutschland sei Angela Merkel noch immer auf der Suche nach einer tragfähigen Regierung

- Beim beschlossenen Brexit der Briten gebe es zwar erste Fortschritte, gleichzeitig seien aber noch viele Fragen ungeklärt angefangen vom zukünftigen Verhältnis zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich bis hin, wie lange sich die aktuelle Regierung um Theresa May noch halten könne

- Bei den gestrigen, von der spanischen Zentralregierung angesetzten Wahlen in Katalonien hätten die drei Parteien, die sich für die Unabhängigkeit der Region vom Mutterland einsetzen würden, ihre absolute Mehrheit im Regionalparlament verteidigt. Wie sich in der Auseinandersetzung zwischen Madrid und Barcelona bzw. unter den Katalanen selbst eine Einigung erzielen lassen werde, sei offen

- Für die im Frühjahr 2018 anstehenden Wahlen in Italien würden sich zum einen ein Comeback Silvio Berlusconis und andererseits ein sehr hoher Stimmenanteil der Fünf-Sterne-Bewegung andeuten. Ob sich in diesem Umfeld eine stabile Regierung bilden lassen werde, bleibe abzuwarten.



Damit gehe ein gutes Börsenjahr zu Ende und liefere mit robustem Wirtschaftswachstum, moderater Inflation und einer insgesamt noch immer lockeren Geldpolitik Rückenwind für die Märkte im Jahr 2018. (Marktticker vom 22.12.2017) (27.12.2017/ac/a/m)





