Wien (www.aktiencheck.de) - Mit Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403) (+2,0%) und Total SA (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727) (+0,7%) konnten gestern dank guter Quartalszahlen zwei von insgesamt nur drei Unternehmen des EURO STOXX 50 Index (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) Kursgewinne verzeichnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6) (+2,1%) habe ein weiterer Bankenwert einen Kursanstieg verbucht - das Bankeninstitut könne auf das beste Schlussquartal seit zehn Jahren zurückblicken. Die Aktien von Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888) hätten hingegen einen Verlust von 5,9% hinnehmen müssen, nachdem das Polysiliziumgeschäft im vergangen Quartal unter den Erwartungen geblieben sei.



In den USA hätten die Papiere von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ) zu den wenigen Gewinnern des gestrigen Handelstages gezählt. Die Aktie habe infolge des ersten Quartalsgewinns in der Geschichte um 12% zugelegt. Zu den Gewinner hätten auch die Papiere von Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ) (+1,5%) gehört. Den negativen Effekt rückläufiger Raucherzahlen habe das Unternehmen erfolgreich durch höhere Preise kompensieren können. In die gänzlich andere Richtung sei es für den Titel Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) gegangen. Die Aktie habe 8,6% verloren, nachdem bei vielen Analysten die Skepsis hinsichtlich des Verkaufsziels für das Model 3 für das erste Quartal überwiege. (09.02.2018/ac/a/m)