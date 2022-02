Für eine technische Kehrtwende nach oben müssten nach wie vor sämtliche Gleitende Durchschnitte überschritten werden. "Diese verlaufen in einer Spanne von 15.601 bis 15.428. Ein nun noch mehr denn je immens weiter Weg. Der deutsche Leitindex bleibt somit tendenziell weiterhin im Sinkflug."



"Es gilt zu berücksichtigen, dass die Marktreaktionen bis jetzt und per Saldo überschaubar geblieben sind, was in Anbetracht des von Russland angefachten Krieges in Europa und der indirekten Drohung mit Atomwaffen überrascht", habe Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba erklärt. Von Panik sei keine Spur, wenngleich die Schwankungen groß bleiben dürften.



Deutliche Kursgewinne bei Rüstungswerten seien zu einem Gegenpol gegen die marktbreiten Kursverluste geworden, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag im Bundestag angekündigt habe, dass die Bundeswehr 100 Milliarden Euro erhalten werde.



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (28.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die über das Wochenende verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland treffen die Finanzmärkte zum Wochenstart schwer, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) würden zwar die roten Vorzeichen dominieren. Der heimische Leitindex könne sich allerdings klar über der Marke von 14.000 Punkten halten. Auf diese Marken komme es aus technischer Sicht kurzfristig an.Das Tagestief im frühen Handel habe bei 14.192 Punkten gelegen. Erweise sich die psychologische 14.000-Punkte-Marke nicht als stabil genug, dürften die jüngsten Tiefs bei f bei 13.566 Punkten wieder in den Fokus rücken. "Der zuletzt immer wieder thematisierte Abwärtsmodus ist nun endgültig einer Abwärtsdynamik gewichen", so Martin Utschneider, Chartexperte von DONNER & REUSCHEL.