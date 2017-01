Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) steht allem Anschein nach kurz vor einer Einigung mit dem amerikanischen Justizministerium hinsichtlich der Strafzahlungen für die begangenen Abgasmanipulationen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das Unternehmen habe gestern Abend bestätigt, dass man einen konkreten Vergleichsentwurf mit den zuständigen US-Behörden ausgehandelt habe, der Bußgeld- und Strafzahlungen in einer Gesamthöhe von rund USD 4,3 Mrd. vorsehe. Noch fehle die Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Volkswagen AG, zudem bedürfe es noch der Ausfertigung durch die zuständigen US-Behörden sowie der Genehmigung durch die zuständigen US-Gerichte. Eine Einigung vor dem Ende der Obama-Administration würde in jedem Fall zusätzliche Unsicherheiten verhindern.



Der Pharmakonzern Valeant (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) habe im gestrigen Handel um knapp sieben Prozent zulegen können. Das Unternehmen habe Vermögensverkäufe in Höhe von USD 2,1 Mrd. bekannt gegeben. Die Aktien der Restaurantkette Chipotle Mexican Grill (ISIN: US1696561059, WKN: A0ESP5) seien gestern um knapp fünf Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen für Dezember ein erfreuliches Umsatzwachstum berichtet habe. (11.01.2017/ac/a/m)