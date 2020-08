Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) (+2,5%) erweitere seine Pharmasparte mit dem Zukauf der britischen KaNDy Therapeutics, deren in der Entwicklung befindlicher Wirkstoff Symptome wie Hitzewallungen und Nachtschweiß in den Wechseljahren lindern solle.



Zwar habe der deutsche Sportartikelhersteller adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) (+3,1%) im Zuge der Hauptversammlung weiterhin keine Prognose für das Gesamtjahr gegeben, das Management habe jedoch die Erwartungen für das laufende Quartal bekräftigt, man sehe den Tiefpunkt bereits überwunden.



Der chinesische Musikstreaming-Marktführer Tencent Music (-1,5%) habe überzeugende Umsatzzahlen geliefert, welche jedoch von Spekulationen rund um ein mögliches Delisting der Aktie an der New Yorker Aktienbörse überschattet worden seien. Nachbörslich stark reagiert habe die Aktie des Elektroautopioniers Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) (+7,0%) auf die Nachricht, dass mit Ende August ein 5:1 Stock Split durchgeführt werden solle. Vorbörslich schwächer gezeigt habe sich der deutsche Energiekonzern E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) (-0,4%), welcher seinen Ausblick im Zuge der Corona-Krise gesenkt habe. (12.08.2020/ac/a/m)







Aktien von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403, Vz.) (+5,5%), BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) (+5,4%) und Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) (+3,2%) hätten deutliche Zugewinne verzeichnet. Die neuesten Daten des Branchenverbandes PCA würden eine deutliche Erholung am chinesischen Automarkt zeigen.