Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Oktober verlief bis dato deutlich besser als der September. Und die zweite Oktober-Hälfte ist zumindest historisch gesehen noch positiver für die Aktienmärkte, so die Analysten von Berenberg.Die Q3-Berichtssaison in den USA nehme mit den ersten Unternehmenskennzahlen einiger US-Großbanken morgen Fahrt auf. Die ersten Unternehmensberichte der letzten Tage würden auf eine gute Q3-Berichtssaison hoffen lassen. Auch die Politik und insbesondere die US-Wahlen würden die Märkte beschäftigen. Ob die TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten am 22. Oktober stattfinde, sei jedoch unsicher. Am 15./16. Oktober würden auf dem EU-Gipfel u. a. die zukünftige Beziehung zu Großbritannien und der Klimawandel diskutiert. Großbritannien habe hingegen mit dem Abbruch der Gespräche per 15. Oktober gedroht.Diese Woche würden die ZEW-Konjunkturerwartungen (13.10., DE), die britischen Arbeitsmarktdaten (13.10.), die Eurozone-Industrieproduktion (14.10.), der Empire State und Philadelphia FED Index (15.10., USA) und die US-Einzelhandelsumsätze, die US-Industrieproduktion sowie das US-Verbrauchervertrauen (16.10.) veröffentlicht. In der Folgewoche würden die ersten Einkaufsmanagerindices für Oktober folgen. (12.10.2020/ac/a/m)