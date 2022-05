Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten ist es trotz des fortdauernden Russland-Ukraine-Konflikts zu einem versöhnlichen Wochenausklang gekommen, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe 0,84% höher bei 14.098 Punkten geschlossen, sodass die im Wochenverlauf erlittenen Verluste zu einem großen Teil hätten aufgeholt werden können. Für den Kursanstieg sei unter anderem die bislang solide Berichtssaison verantwortlich gemacht worden.Auch in dieser Woche stünden einige Quartalszahlen auf dem Programm, wie beispielsweise von Covestro Airbus oder Henkel . Entwarnung für den DAX könne aber noch nicht gegeben werden. So habe die 21-Tagelinie bei etwa 14.200 Punkten einem Test standgehalten. Die 55-Tagelinie bei 14.286 stelle zudem eine weitere Hürde dar. Unterstützungen gebe es bei 13.850 und um 13.570. (02.05.2022/ac/a/m)