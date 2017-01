Die Berichtssaison der Unternehmen zu ihrem Geschäftserfolg im vierten Kalenderquartal 2016 nehme rund um den Globus langsam Fahrt auf. In den USA hätten inzwischen 89 der 500 im S&P 500 gelisteten Unternehmen ihre Quartalsbilanzen präsentiert. Dies sei zwar weniger als ein Fünftel der gesamten Indexmitglieder, dennoch würden die Analysten anhand der Analyse der schon vorliegenden Daten erste Aufschlüsse über die aggregierte Umsatz- und Gewinnentwicklung der US-Blue Chips im Schlussquartal 2016 erwarten. Wie gewohnt würden die Unternehmen die Konsensprognosen der Analysten für den Gewinn je Aktie mit deutlicher Mehrheit übertreffen. Mehr als 70 Prozent hätten bisher einen höheren Gewinn je Aktie als prognostiziert vorgelegt. Dies übertreffe das langfristige Mittel der Aufzeichnungen von Postbank Research seit 1993 deutlich überboten. Beim Umsatz hätten dagegen weniger als die Hälfte der Firmen den Konsens überboten. Das langfristige Mittel werde deutlich verfehlt.



Wichtiger als diese Beat-Ratio seien aber die realen Gewinn- und Umsatzveränderungen der Unternehmen im Vergleich zu den im Vorjahresquartal präsentierten Werten. Vier von fünf Unternehmen hätten ihren Gewinn je Aktie im Vorjahresvergleich gesteigert. Auf aggregierter Basis für den S&P 500 ergebe sich unter Einbeziehung der Gewinnprognosen für die Firmen, die ihre Quartalsbilanzen noch präsentieren würden, ein Gewinnzuwachs von mehr als vier Prozent für das 4. Quartal 2016 im Vergleich zum Vorjahr. Etwas mehr als die Hälfte der Firmen habe einen Umsatzanstieg verzeichnet. Auf aggregierter Basis stehe für den S&P 500 aktuell ein Umsatzwachstum von gut zwei Prozent für das 4. Quartal zu Buche. Der Start in die Berichtssaison sei nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research in den USA gut gelungen.



In Europa stecke die Berichtssaison dagegen noch in den Kinderschuhen. Erst gut fünf Prozent der im gesamteuropäischen Stoxx 600 gelisteten Firmen hätten die Quartalsbilanzen präsentiert. Auch für eine erste Analyse sei diese Datenbasis noch zu dünn. Dieses Fazit treffe auf den DAX in noch stärkerem Maße zu. Von den 30 im deutschen Leitindex gelisteten Unternehmen habe bisher erst eines seine Bücher geöffnet.



Am Kabutocho hätten schon mehr als 200 der im Topix gelisteten Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vorgelegt. Dies seien zwar erst gut zehn Prozent der 1.983 Indexmitglieder. Ein erster Blick auf die Daten zeige aber, dass die japanischen Firmen sich im 4. Kalenderquartal offenbar gut geschlagen hätten. 62 Prozent der Unternehmen hätten ihren Gewinn je Aktie im Vorjahresvergleich gesteigert. Beim Umsatz sei dies immer noch 57 Prozent gelungen. Die am 25. Januar veröffentlichten japanischen Export- und Handelsbilanzzahlen würden eine positive Bewertung der Unternehmenszahlen unterstützen. In den kommenden beiden Wochen werde mehr als die Hälfte der Indexmitglieder die Bilanzen präsentieren. Dann werde sich erweisen, ob das erste positive Fazit der Analysten von Postbank Research bestätigt worden sei.



Die Gewinn- und auch die Umsatzentwicklung, die viele Unternehmen in den USA und auch in Japan im bisherigen Verlauf der Berichtssaison gezeigt hätten, würden in die richtige Richtung laufen. Sie würden die Analysten von Postbank Research in ihrer Einschätzung bestätigen, dass die Aktienmärkte nach einem unruhigen Kursverlauf im ersten Halbjahr im zweiten Halbjahr wieder Fahrt aufnehmen würden. Denn in Zeiten von nur noch eingeschränkt attraktiv bewerteten Indices sei es wichtig, dass die Unternehmen ihre Gewinne und auch Umsätze steigern und so die Bewertungen auf natürliche Weise wieder auf niedrigere Niveaus führen würden. Nach einem vorübergehenden Kursknick, in dessen Verlauf der DAX beispielsweise in den Bereich von 11.000 Punkten zurückfallen dürfte, sollten die Notierungen ab dem Spätsommer wieder anziehen. Auf Jahressicht dürften alle vier von den Analysten analysierten Indices über ihren aktuellen Niveaus notieren. (Perspektiven Februar 2017)

Bonn (www.aktiencheck.de) - Alle vier von uns analysierten Indizes tendierten in den ersten Tagen des neuen Jahres in einer engen Spanne von weniger als drei Prozentpunkten seitwärts, so die Analysten von Postbank Research.Bezogen auf ihre Schlussstände vom 24. Januar lägen DAX und Standard & Poor’s 500 mit Kurszuwächsen von 1,0% bzw. 1,8% seit Ultimo 2016 vorne. Euro Stoxx 50 sowie Topix würdn für diesen Zeitraum moderate Abschläge von 0,3% bzw. 0,8% aufweisen. Nach der deutlichen Kursrally Ende 2016 würden viele Investoren zu Beginn des neuen Jahres offenbar zunächst innehalten und nach einer Orientierungsmöglichkeit suchen. Unwägbarkeiten würden vor allem von der politischen Seite drohen. In Europa seien dies die Wahlen in mehreren EU-Ländern, die im Verlauf dieses Jahres stattfinden würden. Außerdem dürfte das Thema Brexit spätestens mit Beginn der Austrittsverhandlungen immer wieder positive undnegative Impulse aussenden.Hinter der am 20. Januar begonnenen Präsidentschaft von Donald Trump müsse auch immer noch ein großes FRAGEZEICHEN gesetzt werden. Welche Politik er im Allgemeinen und welche Wirtschaftspolitik er im Besonderen verfolgen werde, sei Stand heute nicht seriös abschätzbar. Nach Einschätzung der Anaylsten von Postbank Research sei daher zumindest der kurzfristige Ausblick für die Kursentwicklung an den Märkten mit Risiken behaftet.