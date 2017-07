Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer überraschenden Umsatz- und Gewinnwarnung ging es für den deutschen Pharma- und Chemiekonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) am Freitag um 4% nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ein erfolgreiches Börsedebüt habe der deutsche Essens-Lieferdienst Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) gefeiert. Das Unternehmen biete unter verschiedenen Markennamen wie etwa Pizza.de, Lieferheld oder Foodora weltweit Internet-Plattformen für Essenslieferdienste an. Zu Handelsschluss habe die Aktie rund 10% über dem Ausgabekurs von EUR 25,50 notiert.In den USA habe bei den Einzelwerten die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993) im Fokus gestanden. Der Sportartikelhersteller habe mit seinen Zahlen zum 4. Quartal sowohl bei Umsatz als auch Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie sei um knapp 11% gestiegen. (03.07.2017/ac/a/m)