Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unter größeren Tagesschwankungen ging es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag zunächst deutlich abwärts, später gelang es dem deutschen Leitindex die zwischenzeitlichen Verluste nahezu vollständig aufzuholen, so die Analysten der Helaba.



Dies sei sicherlich auch dem Fakt geschuldet gewesen, dass die letzten Handelstage eines Monats gewöhnlich zu den performancestärksten zählen würden. Die für die temporär nachgebenden Kurse Verantwortlichen seien schnell gefunden gewesen. Die US-Techs Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) hätten mit ihren Geschäftszahlen für Enttäuschung gesorgt. Markante, charttechnische Marken wie die 55-, 100- und 144-Tagelinie hätten damit einhergehend im Test gestanden. Da bislang im September und Oktober die in diesen Monaten häufig zu beobachtenden, saisonalen Effekte nicht aufgetreten seien, stehe zudem die Frage im Raum, ob diese möglicherweise noch mit einer zeitlichen Verschiebung zum Tragen kommen würden. Weiterhin stünden auch die Quartalszahlen im Fokus. Unter anderem würden hierzulande die Bücher von Fresenius, Fresenius Medical, Osram, Lufthansa, Rational, Zalando, AIXTRON, Commerzbank, Evonik, HeidelbergCement, HUGO BOSS, Siemens Healthineers und GEA geöffnet.



Die beim DAX vom 25. auf den 26. Oktober eröffnete Kurslücke sei am Freitag wieder geschlossen worden. Die Frage, ob wir es möglicherweise mit einer Wendeformation zu tun haben, konnte aber nicht beantwortet werden, zumal die eingangs bereits erwähnten Moving Averages nur temporär unterschritten wurden, so die Analysten der Helaba. Dennoch seien die Gefahren aus technischer Sicht nicht gebannt. Insbesondere würden diese zunehmen, sofern die 144-Tagelinie (15.523) sowie die Begrenzung der Ichimoku-Wolke (15.524) durchbrochen werden sollten. (01.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Amazon



mehr >