Auf den europäischen Märkten habe sich ein deutlich positiveres Bild abgezeichnet, nachdem die wichtigsten Indices den Handelstag allesamt mit einem Zuwachs hätten beenden können.



Die asiatischen Märkte würden wie die USA ein gemischtes Bild zeigen.



Nach einem leichten Anstieg am gestrigen Handelstag habe es am Ölmarkt heute einen stabilen Einstieg in den Tag gegeben, wobei der Ölpreis stabil bei über USD 61 (Brent) liege. Ähnliches zeichne sich auch am Goldmarkt ab. Nach dem gestrigen Anstieg über die Marke USD 1.500 pro Feinunze bewege sich der Preis heute kaum. Vorbörsliche Indikatoren würden auf ein leichtes Minus bei Handelsstart in Europa hindeuten. (25.10.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Während neue Unsicherheiten im Brexit-Krimi rund um den britischen Premierminister Boris Johnson entstehen, warten die Märkte weltweit auf die Zentralbanksitzungen, die nächste Woche stattfinden werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Obwohl seitens der Federal Reserve und von anderen wichtigen Zentralbanken Zinssenkungen erwartet würden, seien Ökonomen laut einer von Reuters durchgeführten Umfrage trotzdem pessimistisch, was das globale Wachstum betreffe. Die wichtigsten amerikanischen Indices hätten gestern einen durchwachsenen Handelstag erlebt, wobei einige Indices leichte Verluste hätten einstecken müssen, während andere ein leichtes Plus, das vor allem durch die IT-Branche getragen worden sei, hätten verzeichnen können.