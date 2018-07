Der Fokus im Aktienbereich liege dabei auf Growth-Werten. "In Europa verkaufen wir Value-Fonds, die in Autos und Banken investiert sind", so Jensen. Grundsätzlich sei aber der US-Aktienmarkt attraktiv, der "ein höheres Gewinnwachstum aufweist als Europa. Zusätzlich betreiben die US-Unternehmen eine sehr aktionärsfreundliche Politik in Form von Aktienrückkaufprogrammen, attraktiven Dividendenzahlungen und durch Übernahmen", erkläre Jensen. Die Unternehmen würden zudem von der expansiven Fiskalpolitik in Folge der Steuersenkungen profitieren.



Zwar sei die Bewertung der US-Aktien höher als die europäischer Aktien. "Ein gewisser Bewertungsaufschlag ist wegen der höheren Gewinndynamik aber durchaus gerechtfertigt", so Jensen. Negativpunkte seien auch für US-Unternehmen ein drohender oder sogar eskalierender Handelskrieg sowie das Risiko eines zunehmenden Margendrucks wegen leicht steigender Löhne. Vor allem Tech-Aktien würden weiter outperformen. "Dazu schauen wir auf Healthcare-Aktien, die aktuell mit Momentum laufen, auch wegen Übernahme-Fantasien."



Europäische Aktien seien dennoch nicht unattraktiv: "Wir sehen ein hohes einstelliges Gewinnwachstum und eine günstigere Bewertung als in den USA", sage Jensen. Auch der zuletzt nachgebende Eurokurs und die Erwartung weiter niedriger Zinsen würden für europäische Aktien sprechen. Dafür seien die Risiken größer: "Gegen Europa-Aktien sprechen ein eskalierender Handelskrieg, die politische Unsicherheit rund um Italien und Deutschland sowie eine gegenüber dem Jahresanfang festzustellende geringere wirtschaftliche Wachstumsdynamik." Ein Handelskrieg belaste die Automobilbranche, eine Italienkrise würde verstärkt die Banken treffen. "In Europa setzen wir ebenfalls auf das Tech- beziehungsweise Growthsegment, hier halten wir Value für unattraktiv."



Obwohl der Anteil Japans in den Portfolios leicht zurückgenommen werde, sage Jensen: "Grundsätzlich sollte der japanische Aktienmarkt von der unverändert expansiven Geldpolitik profitieren. Dazu kommt, dass die Bewertung des japanischen Marktes attraktiver ist als die des US-Marktes." Der zuletzt etwas schwächere Yen könnte Exportwerte begünstigen. Ein Handelskrieg hätte aber auch auf die japanische Wirtschaft negative Auswirkungen. Schlecht wäre zudem ein Anstieg des Yen. Dieser könnte erfolgen, wenn die Krisen eskalieren würden. "Dann holen die Japaner ihr Geld heim", so Jensen. (05.07.2018/ac/a/m)





