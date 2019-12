Am Nachmittag sei zudem ein enttäuschender ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes hinzugekommen, sodass die anfängliche Euphorie komplett verfolgen sei. Am Ende des Tages sei der DAX mit einem Abschlag von 2,05% bei 12.964,68 Punkten aus dem Handel gegangen. Mit Spannung würden in diesen Tagen die Berichte zu den Umsatzentwicklungen zum Beginn der US-Einkaufssaison erwartet.



Der DAX sei gestern unter eine Reihe wichtiger Unterstützungen gerutscht. Unter anderen sei dies bei der 21-Tagelinie (13.201), der Mittellinie des Time Series Channels (13.195), einer Fibonacci-Projektion (13.160), mehreren Gann-Linien (13.146), einer Strukturmarke (13.110) sowie der unteren Begrenzung des bereits erwähnten Kanals (13.027) der Fall gewesen. Zudem habe der DAX nahezu auf dem Niveau des Tagestiefs geschlossen und gleichzeitig den größten Tagesverlust seit dem 2. Oktober verbucht. Zudem sei das Swing-Level bei 13.044 Punkten unterboten worden, so dass die zuletzt etablierte Schiebezone keinen Bestand mehr habe.



Insofern gelte es den Blick nach unten zu richten. Eine erste, gestern bereits getestete Supportmarke sei bei 12.971 Zählern zu finden. Weitere, relevante Unterstützungen würden sich bei 12.801, 12.761 (auf diese Marke würden die 55-Tagelinie und ein Retracement entfallen, sodass ein Cluster geformt werde) und 12.667 definieren lassen. Der langfristige MACD habe bereits seit geraumer Zeit Schwächetendenzen gezeigt, gestern habe sich der Indikator deutlich von der Nulllinie entfernt. Entsprechend seien die kurzfristigen Risiken deutlich höher zu gewichten. (03.12.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die leicht verbesserte Stimmungslage im Verarbeitenden Gewerbe (z.B. in Europa, China, Japan) verhalf dem deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenauftakt zunächst zu einem Tageshoch bei 13.338 Punkten, berichten die Analysten der Helaba.Der DAX habe dieses erhöhte Niveau aber nicht halten können und sei in der Folge sogar unter den Schlusskurs der Vorwoche gesunken. Verantwortlich dafür sei die Tatsache, dass Donald Trump Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe aus Brasilien und Argentinien mit sofortiger Wirkung wieder eingeführt habe. Zudem sei bekannt geworden, dass er Frankreich ebenfalls mit neuen Strafzöllen drohe. Die Marktteilnehmer seien somit an den weiterhin schwelenden Handelskonflikt mit China erinnert worden und daran, dass Donald Trump noch immer unberechenbar sei. Der US-chinesische Handelskonflikt harrt zwar einer endgültigen Lösung, die Akteure an den Weltbörsen schienen zuletzt aber mehr Zuversicht an den Tag zu legen, dass es doch noch zu einem Phase-1-Abkommen kommen könne, so die Analysten der Helaba.