Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Elektroautohersteller Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) hat Medienberichten zu Folge den Bau eines Werks in Shanghai nun endgültig ins Auge gefasst, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Kapazität des Werks, das ausschließlich Tesla gehören werde, solle demnach bei einer halben Million Fahrzeuge im Jahr liegen. China sei der zweitgrößte Absatzmarkt für Tesla. Die Aktien von Tesla hätten rund 1,2% gewonnen. Der US-Getränkehersteller PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995) habe gestern seine Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert. Dabei habe man dank florierender Geschäfte mit Snack-Produkten und trotz schwacher Nachfrage nach Softdrinks den Umsatz steigern und die Gewinnerwartungen übertreffen können. Zudem habe sich PepsiCo optimistisch gezeigt, die gesetzten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Titel hätten um 4,9% zugelegt.



Richtig ins Rollen komme die Berichtssaison aber erst am kommenden Freitag, wenn gleich drei US-Großbanken (Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V), J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949)) ihre Quartalszahlen berichten würden. Im Sog dieser Entwicklung hätten die Aktien des Konkurrenten Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663) rund 1,3% zulegen können und zu den besten Werten im Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gezählt. (11.07.2018/ac/a/m)





