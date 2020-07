Wenig bewegt hätten sich die Anteile von Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) (-0,1%) präsentiert, nachdem die Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung der geplanten Abspaltung von Siemens Energy zugestimmt hätten. Das neue Unternehmen solle sich vollständig aus der Kohleverstromung zurückziehen und werde ab 28. September an der Frankfurter Börse gelistet sein.



Die Apothekenkette Walgreens (ISIN US9314271084/ WKN A12HJF) habe mit ihrem Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal die Markterwartungen nicht erfüllen können und sei mit einem Abschlag von 7,8% Schlusslicht im Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) gewesen. Neben der Streichung von rund 4.000 Stellen in Großbritannien habe der Konzern auch die Aussetzung der laufenden Aktienrückkaufe angekündigt.



Unterdessen hätten Spekulationen über eine mögliche anstehende Kapitalerhöhung die Aktien des angeschlagenen britischen Traditionsunternehmens Rolls-Royce (ISIN GB00B63H8491/ WKN A1H81L) um weitere 11% absacken lassen. (10.07.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Spitzenreiter im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) waren am Donnerstag die Anteile von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) (+4,6%), nachdem der Softwarekonzern am Vorabend überraschend starke Quartalszahlen präsentierte und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ebenfalls positiv seien die vorläufigen Quartalszahlen von Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) (+1,5%) aufgenommen worden. Nach monatelangen Belastungen sehe der Kunststoffkonzern nun erste Anzeichen einer Belebung der Wirtschaftslage.