Auch zu Beginn des neuen Jahres spielen politische Ereignisse abermals eine wichtige Rolle für die globalen Kapitalmärkte, so die Analysten von Postbank Research.



Nachdem Russland und die Ukraine ein Abkommen über den künftigen Gastransit in die EU unterzeichnet hätten, hätten die Börsen in Moskau und Kiew dies mit Kursgewinnen quittiert. Südkoreanischen Aktien sei ein guter Jahresstart hingegen durch erneuten Drohungen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un verdorben worden. Dass in Hongkong erneut hunderttausende für mehr Demokratie auf die Straße gegangen seien und in Frankreich die Streiks gegen die geplante Rentenreform fortgesetzt worden seien, habe an den Börsenparketts indes für wenig Nervosität gesorgt. Ganz im Gegensatz zur Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani durch das US-Militär, die Aktienmärkte hätten hierauf weltweit mit zum Teil erheblichen Kursverlusten reagiert. Dabei habe das Börsenjahr eigentlich gut angefangen.



Die überwiegend soliden Stimmungsindikatoren im Verarbeitenden Gewerbe aus China und der Eurozone sowie eine erneute Senkung des Mindestreservesatzes durch die Zentralbank in Peking hätten für gute Stimmung an den globalen Märkten gesorgt. Der US-Militärschlag habe die Neujahrseuphorie jedoch schlagartig beendet. Die Angst vor einer militärischen Eskalation im Nahen Osten habe den Ölpreis der Sorte Brent um fast vier Prozent auf knapp 69 Dollar pro Barrel steigen lassen. Der STOXX 600 habe um 0,4 Prozent nachgegeben wobei der gestiegene Ölpreis besonders Aktien europäischer Airlines belastet habe, sie hätten mehr als drei Prozent verloren. Anleger seien in sichere Häfen geflüchtet, der Goldpreis habe um mehr als 1,5 Prozent zugelegt. (06.01.2020/ac/a/m)



