Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Auftakt in das neue Jahr machte der Aktienmarkt in den USA da weiter, wo er im alten Jahr aufgehört hatte: mit der Jagd nach neuen Rekorden, so die Analysten der DZ BANK.Indes habe die US-Steuerreform einigen Unternehmen die Bilanz für das Schlussquartal 2017 verhagelt. So gehe die Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) davon aus, dass der Gewinn im vierten Quartal 2017 um schätzungsweise 5 Mrd. US-Dollar niedriger ausfallen werde. Der Kreditkartenanbieter American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) rechne aufgrund einer Belastung von 2,4 Mrd. US-Dollar mit einem Verlust im vierten Quartal. Auch das Ergebnis für das Gesamtjahr 2017 dürfte unter den Erwartungen liegen. Langfristig erwarte American Express gleichwohl positive Auswirkungen der Steuerreform. Der Jahresüberschuss von HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) für 2017 werde infolge der Steuerreform ebenfalls um etwa 200 Mio. Euro belastet. Der deutsche Baustoffkonzern, der in Nordamerika stark positioniert sei, rechne ab dem kommenden Jahr mit einer Entlastung durch den geringeren Steuersatz in den USA.In der kommenden Woche sei eine Belebung des Handels zu erwarten, wenn viele Marktteilnehmer aus den Weihnachtsferien zurückkehren würden. Zugleich falle dann der Startschuss für die Berichtssaison zum vierten Quartal bzw. dem Gesamtjahr 2017. Bereits am Dienstag werde das DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Mitglied Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) Eckdaten zur Entwicklung des Geschäftsjahres 2017 veröffentlichen. Am Freitag würden JP Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Wells Fargo & Co. (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) mit ihren Berichten zum abgelaufenen Quartal folgen. (05.01.2018/ac/a/m)