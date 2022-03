Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erholung am Aktienmarkt ist zunächst ins Stocken geraten, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe nach dem erfreulichen Wochenstart Kursverluste erlitten, sich im Tagesverlauf aber aufgrund der robusten US-Börsen stabilisieren können. Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hätten sich bislang nicht bewahrheitet.Insofern rechtfertige die Nachrichtenlage keinen dauerhaften Anstieg der Aktienkurse und so sollte das Potenzial nach oben begrenzt sein - auch vor dem Hintergrund des heute beginnenden Zinserhöhungszyklus in den USA. Immerhin würden erste Indikationen auf eine freundliche Eröffnung oberhalb der Marke von 14.000 Punkten schließen lassen. Die erste Hürde sei an der 21-Tagelinie bei 14.160 zu finden. (16.03.2022/ac/a/m)