Sogar Donald Trump habe die US-Aufsichtsbehörde in diesem Jahr aufgefordert, darüber nachzudenken, ob die vorgeschriebenen quartalsmäßigen Ergebnisveröffentlichungen nicht besser abgeschafft werden sollten. Dabei hätte man denken können, dass der US-Präsident aufgrund seiner maßlosen Liebe zu kurzen Tweets auch Anhänger von "Beat and Raise" sei, dieser lapidaren Formel, nach der die Erwartungen übertroffen und die Prognose erhöht werde. In jeder Berichtssaison würden die Ergebnisse der besten Marktteilnehmer des US-Marktes begrüßt und die Reaktion der Märkte lasse sich zunehmend ablesen.



Aber lasse sich die wirtschaftliche Realität eines Unternehmens wirklich mit Hilfe von drei Wörtern identifizieren, analysieren und im Detail darstellen? Natürlich gehe das nicht. Diese Marktbewegungen könnten zu passivem Verhalten motivieren. Die Experten würden ihre Bewertung reflexmäßig (oder aus Faulheit?) auf diese kurze, drei Wörter umfassende Zusammenfassung beschränken. Manche Manager könnten in Versuchung geraten, die nächsten drei Monate im Auge zu behalten und darauf zurückzugreifen, um den Börsenkurs unter allen Umständen zu stützen.



Andererseits habe die "Tyrannei" der Quartalsveröffentlichungen bisher nie verhindert, dass sich gute Unternehmen weiterentwickeln würden. Amazon, Netflix und selbst Tesla hätten kurzfristig Gewinne erwirtschaften können, um zu investieren und langfristig rentabel zu werden.



Die Quartalsergebnisse würden es Anlegern auch ermöglichen, die langfristige Arbeit der Managementteams zu bewerten und sich zu entscheiden, ob sie das ihnen geschenkte Vertrauen aufrechterhalten möchten.



Halbjährlich? Quartalsmäßig? Die durch den amerikanischen Präsidenten wiederbelebte Debatte erinnere an die Bedeutung der Finanzanalyse. Nur eine gründliche Analyse ermöglicht es, visionäre Manager zu identifizieren, die in der Lage seien, auf lange Sicht eine strategische Vision für ihr Unternehmen zu entwickeln, und Opportunisten zu meiden. Denn auch wenn die Märkte die Wahrheit nicht mögen, behalte diese letztendlich doch immer die Oberhand! (Ausgabe September 2018) (19.09.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple steht als Hauptgewinner der sommerlichen Quartalsveröffentlichungen fest, so Didier Le Menestrel, Verwaltungsratsvorsitzender des französischen Vermögensverwalters La Financière de l’Echiquier.Die Kapitalisierung des amerikanischen Tech-Giganten habe die magische Schwelle von 1.000 Milliarden US-Dollar überschritten, die dem Doppelten des Bruttoinlandsprodukts Belgiens entspreche. In dieser Börsensaison habe das Symbolcharakter, denn sie sei von zahlreichen Aufs und Abs und mitunter außerordentlichen Kursschwankungen aufgrund guter (Autodesk +15%, Illumina +12%) oder schlechter Überraschungen (Facebook -19%, RWS -25%) gekennzeichnet gewesen.Vier Mal pro Jahr stünden die Finanzmärkte im Rahmen der Berichtssaison ganz im Zeichen der Quartalsveröffentlichungen der US-Unternehmen, die vorschriftsmäßig spätestens 45 Tage nach Ende der Berichtsperiode zu erfolgen hätten. Die internationalen Märkte würden dabei meist im Einklang mit ihrem amerikanischen Vorbild schwanken. In Frankreich seien die Unternehmen übrigens seit dem Geschäftsjahr 2015 nicht mehr verpflichtet, in jedem Quartal ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.