In den USA hätten schon deutlich mehr als 80 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen ihre Bilanzen vorgelegt. Wie gewohnt hätten die Firmen bei den Beat-Ratios überzeugen können. Drei Viertel der Unternehmen hätten die jeweilige Konsensprognose der Analysten für den Gewinn je Aktie übertroffen. Bei den Erlösen hätten dies gute 66% geschafft. Aber auch bei den harten Fakten wissen sie zu überzeugen, so die Analysten von Postbank Research. Jeweils mehr als 80% hätten Gewinn je Aktie bzw. Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert. Dass solche Werte zu Beginn einer Berichtssaison erreicht würden, sei oft der Fall. Dass nun aber kurz vor dem Ende der Saison solche Quoten zu vermelden seien, zeige in welch guter Verfassung die US-Firmen seien und somit auch die US-Wirtschaft sei.



Zum letzten Mal hätten Anfang 2004 mehr Unternehmen ihren Gewinn je Aktie im Vorjahresvergleich als im 4. Quartal 2017 verbessert. Auf aggregierter Basis für den US-Leitindex inklusive der Umsatz- und Gewinnprognosen für die Firmen, die ihre Bilanzen noch vorlegen müssten, stünden aktuell Anstiege bei Gewinn je Aktie und Umsatz von 14,7% bzw. 7,9% zu Buche. Diese Zuwachsraten würden die im 3. Kalenderquartal erreichten Werte deutlich übertreffen.



In Deutschland und Europa sei die Berichtssaison noch nicht so weit fortgeschritten. Beim DAX nähern wir uns beispielsweise erst der Halbzeit, so die Analysten von Postbank Research. Auch hier dürfe man konstatieren, dass die Unternehmen bei den harten Fakten zwar nicht wie ihre US-Pendants glänzen würden, aber dennoch überzeugen könnten. Jeweils deutlich mehr als die Hälfte bzw. meist sogar mehr als 60 Prozent der Firmen, die ihre Bilanzen präsentiert hätten, hätten den Gewinn je Aktie und/oder den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert gesteigert. Insgesamt kommen die Analysten von Postbank Research zum Fazit, dass das Jahr 2017 beiderseits des Atlantiks mit einem starken Quartal endete.



Seit Dezember 2017 hätten sich auf aggregierter Basis für den S&P 500 die Indexgewinne um jeweils gut sieben Prozent erhöht. Der Abstand zwischen den Gewinnerwartungen für 2018 und 2019 bleibe somit nahezu unverändert. Daran werde erkennbar, dass es sich um einen einmaligen Effekt handle, der in 2018 wirksam werde und das Gewinnniveau für die Folgejahre entsprechend einmalig aber nachhaltig nach oben verschiebe.



Die KGV-Bewertung des S&P 500 bleibe trotz dieses positiven Effekts aber weiterhin im Vergleich zu DAX & Co. erhöht. Für das Kalenderjahr belaufe das KGV sich momentan auf 17,4, nachdem es zum Zeitpunkt des Indexhöchststandes und mit dem im Dezember ausgewiesenen Indexgewinn berechnet noch 19,9 betragen habe. Der DAX sei beispielsweise für 2018 mit einem KGV von 12,8 bewertet. Daher halten die Analysten von Postbank Research an ihrer Einschätzung fest, dass DAX und EURO STOXX 50 auf Jahressicht eine bessere Performance als der US-Leitindex abliefern sollten. Allerdings würden sie auch diesen, ebenso wie den Topix, in zwölf Monaten deutlich über dem aktuellen Niveau erwarten.





"Wie gewonnen, so zerronnen" beschreibt in knappen Worten die Performance von DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sowie Topix (ISIN: XC0009694107, WKN: 969410) im bisherigen Jahresverlauf, so die Analysten von Postbank Research.Den zunächst erreichten Kurszuwachs hätten alle drei Leitindices inzwischen nicht nur verspielt, sondern sie würden Stand 21. Februar jeweils rund drei Prozent niedriger als zum Jahreswechsel 2017/18 notieren. Einzig der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) könne aus dem Kreis der von den Analysten analysierten Indices momentan ein Kursplus für diesen Zeitraum vorweisen. Er liege zwar lediglich ein Prozent vorne, aber es sei zumindest ein positiver Wert.Im Vergleich der Leitindices rund um den Globus falle auf, dass im bisherigen Jahresverlauf Aktien aus Schwellenländern deutlich besser als ihre Pendants in den Industrienationen performen würden. Während der MSCI World, der Aktien aus Industrieländern beinhalte, im oben genannten Zeitraum ein mageres Plus von 0,7% auf die Waagschale bringe, verzeichne der MSCI Emerging Markets einen Zuwachs von 4,4%. Beide Indices seien sehr gut miteinander vergleichbar. Denn sie seien nicht nur von einem Indexanbieter (Morgan Stanley Capital International) entwickelt und würden der gleichen Berechnungsmethodik unterliegen. Sie seien auch in ein und der selben Währung (US-Dollar) denominiert. Die aktuelle Korrekturphase rund um die Unsicherheit mit Blick auf die künftige Geldpolitik von FED und EZB erschüttere offenbar vornehmlich die Börsen der Industrienationen.