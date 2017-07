Wien (www.aktiencheck.de) - Mit dem gestrigen Tag ist die Aufspaltung des Handelsriesen METRO (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750) in ein Lebensmittelunternehmen (METRO-Großmärkte, Real) und eine Elektronikkette (Media Markt, Saturn) vollzogen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Bereits heute sollten die Aktien der beiden nun voreinander unabhängigen Unternehmen unter den Namen Metro und Ceconomy in Frankfurt und Luxemburg an die Börse gehen. In Deutschland hätten zusätzlich Osram (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400) und Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900) im Fokus gestanden. Beide Unternehmen würden Gespräche über eine mögliche Bildung eines Joint Ventures für intelligente Lichtlösungen im Automobilbereich führen.



In den USA hätten die Aktien von NRG Energy (ISIN: US6293775085, WKN: A0BLR4) zu den größten Gewinnern (+29,4%) gezählt. Der Versorger habe angekündigt, Kosten zu senken, Schulden zu reduzieren und Vermögenswerte zu verkaufen. Die Aktien von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U) seien derweil um 3,3% geklettert und hätten auf einem Rekordhoch geschlossen. Auslöser sei eine Partnerschaft mit Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) gewesen, wobei man künftig im App Store, bei Apple Music, iTunes und iBooks mit PayPal bezahlen könne. Ebenfalls profitieren können hätten die Aktien von American Airlines (ISIN: US02376R1023/ WKN: A1W97M) (+4,2%), nachdem man die Umsatzprognose pro Sitzmeile für das Q2 angehoben habe. (13.07.2017/ac/a/m)







