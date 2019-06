Spekulationen, Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) könnte am Dienstag eine eigene Kryptowährung vorstellen, hätten die Aktie um 4,25% anziehen lassen.



Nikkei 225 verliere aktuell 0,70% auf 20.976 Punkte.



Die Lufthansa habe den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt und dies mit dem Preiskampf im europäischen Flugverkehr begründet. Der gut laufende Langstreckenverkehr könne die Einbußen im Europaverkehr nicht ausgleichen, habe es geheißen. Die Airline erwarte 2019 nun nur noch eine bereinigte EBIT-Marge von 5,5 bis 6,5% (bisher: 6,5 bis 8,0%). Dies entspreche einem bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 2,0 und 2,4 (bisher: 2,4 bis 3,0) Mrd. EUR. Im Ausblick seien auch die erhöhten Treibstoffkosten berücksichtigt worden, die voraussichtlich um 550 Mio. EUR über dem Vorjahr liegen würden.



Der schwedische Modekonzern H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318) habe die Erlöse in Q2 des Geschäftsjahres 2018/19 um 11% auf 57,5 Mrd. SEK (5,4 Mrd. EUR) steigern können. Währungsbereinigt habe sich der Umsatz immerhin noch um 6% erhöht. Nach Aussagen des Managements sei der Konzernumbau (u.a. verstärkte Investitionen in den Online-Handel) auf gutem Weg.



Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) wolle seinen Bereich Krebsmedikamente verstärken und für umgerechnet ca. 9,5 Mrd. EUR die Biotechfirma Array Biopharma (ISIN: US04269X1054, WKN: 580564) kaufen. Pfizer plane den Deal im 2. Halbjahr abzuschließen. Beide Firmen würden schon längere Zeit zusammenarbeiten.



Die US-Restriktionen gegen Huawei würden die Umsätze des Konzerns fallen lassen. In diesem und im nächsten Jahr würden die Erlöse voraussichtlich auf rund 100 Mrd. USD zurückgehen, habe Firmenchef Zhengfei gesagt. 2018 habe der Konzern die Erlöse noch auf 104 Mrd. USD gesteigert. Zhengfei erwarte eine Erholung erst ab 2021. (18.06.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheit vor der FED-Sitzung am Mittwoch ließ am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart keine großen Sprünge zu, so die Analysten der Nord LB.DAX -0,09%, MDAX +0,19%, TecDAX unverändertDer starke Preiswettbewerb in Europa mache der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) zu schaffen: Nach einer Gewinnwarnung falle der Kurs der Airline-Aktie wie ein Stein vom Himmel: -11,62%. Gerüchte über eine "Bad Bank" der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) hätten die Aktien des Kreditinstituts an der DAX-Spitze um 1,36% ansteigen lassen.Dow Jones +0,09%, S&P 500 +0,09%, NASDAQ Comp. +0,62%