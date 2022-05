Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die meisten der international führenden Aktienindices konnten zuletzt wieder etwas zulegen, so die Analysten der Helaba.Für Aktien spreche, dass es neben den bekannten Belastungsfaktoren auch erste Lichtblicke gebe. So habe hierzulande der ifo Geschäftsklima-Index zum zweiten Mal in Folge leicht steigen können. Damit hätten sich die Rezessionsängste etwas abgeschwächt und die Chancen auf eine Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr erhöht. Aktien würden dies erfahrungsgemäß vorwegnehmen.Auch die moderate Bewertung sei ein Argument für Dividendentitel. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde derzeit leicht unter seinem fairen Wert gehandelt, der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe seine zeitweilig massive Überbewertung abgebaut und bewege sich aktuell am oberen Rand des langfristigen Normalbandes. Damit sei zwar nicht auszuschließen, dass die Notierungen kurzfristig noch nachgeben würden. Der Abgabedruck dürfte aber allmählich nachlassen. Gerade für langfristig orientierte Investoren würden Schwächephasen die Gelegenheit eröffnen, schrittweise Positionen aufzubauen. (27.05.2022/ac/a/m)