Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktienanleger mussten nach den zum Teil herben Verlusten am Donnerstag auch am Freitag starke Nerven haben, berichten die Analysten der Helaba.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit einem Minus von 1,7% aus dem Handel gegangen. Im Vergleich zur Vorwoche habe sich per saldo nicht so viel getan und daher setze sich die seit Wochen zu beobachtende Seitwärtsphase fort - trotz des kurzen Ausflugs über die Marke von 13.313 Punkten. Gefragt gewesen sei der Bankensektor aufgrund der Fusionsgespräche zwischen den spanischen Banken Bankia und CaixaBank. Der im Rahmen der Konsensschätzung liegende Beschäftigungszuwachs in den USA habe die Risikoeinschätzung hingegen kaum beeinflusst. Marktteilnehmer würden mit Spannung auf die EZB-Ratssitzung am Donnerstag blicken. Mit Änderungen der Zins- und QE-Politik sei nicht zu rechnen, wohl aber könnten Erleichterungen für den Bankensektor nicht ausgeschlossen werden.



Die Stimmung an den Aktienmärkten sei insgesamt noch als robust zu bezeichnen, aufgrund der hohen Bewertungen aber anfällig für Korrekturen. Dies habe die letzte Woche eindrucksvoll gezeigt. Insofern scheine das Anstiegspotenzial für den deutschen Leitindex allmählich ausgereizt zu sein. Das Überspringen des markanten Hochs vom 21. Juli bei 13.313 Punkten habe sich nicht als nachhaltig erwiesen und die Marke von 13.500 habe zu viel Widerstand geleistet. Damit bleibe das Kursgap vom 24. Februar offen. Hinweise auf einen erneuten Test gebe es vonseiten der Indikatoren nicht. Sie würden keine brauchbaren Signale liefern. Auffällig sei aber das anhaltend niedrige Niveau des ADX, das auf eine trendlose Marktverfassung hinweise. Erste Unterstützungen gebe es 12.633. Entscheidend seien aber die Marke bei 12.253 und die 200-Tagelinie bei 12.203 Punkten. (07.09.2020/ac/a/m)

