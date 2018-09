Die Gewinnschätzungen der Analysten hätten sich zuletzt für die Industrienationen leicht verbessert - in der Eurozone seien sie tendenziell nach unten angepasst worden, während Japan, die USA und vor allem Großbritannien positive Revisionen gesehen hätten. Innerhalb der Schwellenländer seien vor allem die Gewinnschätzungen für Asien reduziert worden. Der Konsensus rechne nun mit einem "MSCI Welt"-Gewinnwachstum von 16% für 2018 und von 9% für 2019. Die Analysten von Berenberg sehen in den nächsten Monaten die Risiken für Abwärtsrevisionen bei den Gewinnschätzungen überwiegen, da von den Analysten nun schon alle positiven Faktoren eingepreist zu sein scheinen, während potenzielle Belastungsfaktoren für die Unternehmensgewinne (z.B. Handelszölle, Brexit, Sanktionen, steigende Zinsen und anziehende Löhne) zahlreich sind.



Im Herbst würden die Analysten im Einklang mit der historischen Saisonalität mit einer erhöhten Schwankungsbreite an den Aktienmärkten rechnen. Es mangle schließlich nicht an politischen Risikofaktoren. Beispielsweise sei unklar, wie die italienischen Budgetverhandlungen und der Brexit-Prozess voranschreiten würden, wie es mit dem Iran weitergehe oder zu welchen Handelszöllen es tatsächlich komme. Zudem stünden in den USA im November die Kongresswahlen an, was zu einer erhöhten politischen Unsicherheit führen sollte. Das fundamentale Umfeld für Aktien bleibe jedoch konstruktiv, zumal auch die Bewertungskennzahlen dank steigender Unternehmensgewinne von Übertreibungen weit entfernt seien. Zusätzlich sei es zuletzt zu einer Konvergenz bei den Wachstumsüberraschungen zwischen den USA und dem Rest der Welt gekommen (vor allem in Europa hätten sich die Konjunkturdaten im Vergleich zu den Konsensuserwartungen stark verbessert). Viele Anleger hätten sich angesichts der zahlreichen Risiken vorsichtig positioniert. Steige der Aktienmarkt, dürften sich unterinvestierte Anleger gezwungen sehen, ihre Aktiengewichtung wieder zu erhöhen.



Über die Regionen hinweg würden die Analysten Europa nach der jüngsten Schwächephase attraktiv finden. Neben einer ansprechenden Bewertung mögen die Analysten von Berenberg, dass im Falle eines weichen Brexits (Basisszenario unserer Volkswirte) und eines glimpflichen Ausgangs der italienischen Budgetverhandlungen Aufholpotenzial für europäische Aktien besteht. Im vierten Quartal dürften zudem Schwellenländeraktien interessant werden, da die Analysten mit einem Auslaufen der Dollar-Stärke rechnen würden. Zudem beginne bald wieder das saisonal günstige Umfeld für Schwellenländeraktien, wenn sich der Blick der Anleger vermehrt auf 2019 richte. Um den Jahreswechsel herum würden Volkswirte und Anleger häufig optimistischer, was in der Regel zu einer Outperformance riskanterer Aktienmarktsegmente wie Small Caps und Schwellenländeraktien führe. Den Handelsstreit zwischen den USA und China sähen die Analysten als Risiko. Allerdings würden die niedrigen Schwellenländerbewertungen suggerieren, dass schon viel Unsicherheit eingepreist sei.



Eine Entspannung des Handelsstreits sehen die Analysten von Berenberg daher als Chance, ebenso wie eine US-Zentralbank, die vorsichtiger als erwartet agiert. Sollte die FED mit ihrem Zinserhöhungszyklus pausieren, dürfte dies eine positive Überraschung für Schwellenländeraktien sein. (Ausgabe Q4/2018) (27.09.2018/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im dritten Quartal schnitten die USA erneut besser als alle anderen Aktienregionen ab, angetrieben von einer starken Q2-Berichtssaison, robusten US-Konjunkturdaten und großen Aktienrückkaufprogrammen, so Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg.Aktien aus Europa und den Schwellenländern hätten unter den andauernden Zolldiskussionen sowie idiosynkratischen Risiken wie der Türkei-Krise gelitten. Seit Anfang des Jahres hätten US Small Caps in Euro gerechnet 16% hinzugewonnen, während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), vor allem durch die schlechte Performance der im Index hochgewichteten Autowerte, 6% an Wert verloren habe. Der Perfomanceunterschied betrage somit 22 Prozentpunkte. Innerhalb von Europa hätten sich defensive Werte deutlich besser als zyklische Titel entwickelt. Auf Europa hätten neben den Handelsstreitigkeiten vor allem die noch ausstehenden italienischen Budgetverhandlungen sowie die Ungewissheit rund um den Brexit gelastet.