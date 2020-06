Bonn (www.aktiencheck.de) - Obwohl die Erholungsrally europäischer Aktien letzte Woche eine Pause eingelegt hat, steht der STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) dennoch 28 Prozent über dem Tief von März und seit Jahresbeginn nur noch 14 Prozent im Minus, so die Analysten von Postbank Research.



In Verbindung mit den deutlich gesunkenen Gewinnerwartungen der Analysten habe die Hausse dazu geführt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis des europäischen Leitindex auf den höchsten Stand seit 2001 gestiegen sei. Allerdings sei es üblich, dass die Bewertungen ihren Höchststand erreichen würden, bevor die Gewinnschätzungen einen Boden bilden würden, da die Börse eine Erholung der Wirtschaft und damit der Gewinne vorwegnehme. Beim aktuellen Kursniveau preise der Markt bereits heute einen Anstieg des Einkaufsmanagerindex auf rund 50 Punkte und damit eine Verbesserung der Konjunktur zum Vormonat ein. Bei einigen Sektoren würden sich die Anleger jedoch noch zurückhaltend zeigen. Gemessen an historischen Bewertungsniveaus hätten Versicherer, Autobauer und Banken erhebliches Aufholpotenzial, sollte die zügige Wirtschaftserholung gelingen. (30.06.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.