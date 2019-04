In den USA sei die Berichtssaison der Unternehmen zu ihrem Geschäftserfolg im 1. Kalenderquartal schon angelaufen. Inzwischen hätten knapp 20 Prozent der im S&P 500 notierten Firmen ihre Quartalsbilanzen präsentiert. Anders als von einigen Analysten erwartet, hätten sie bisher mehrheitlich überzeugen können. Mehr als drei Viertel von ihnen hätten die Konsensprognosen der Analysten für den Gewinn je Aktie übertroffen und knapp die Hälfte habe einen höheren Umsatz, als im Konsens erwartet worden sei, ausgewiesen. Sie hätten aber auch bei den harten Fakten überzeugt. So hätten jeweils mehr als 70 Prozent der Unternehmen Gewinn und/oder Umsatz im Vergleichm zum Vorjahr gesteigert. Der Nachrichtendienst Bloomberg habe aus Gewinnerwartungen zahlreicher Einzelwert-Analysten ermittelt, dass die aggregierten Gewinne des S&P 500 für alle vier Kalenderquartale 2019 den jeweiligen Wert des Vorjahresquartals übertreffen sollten. Das erwartete jeweilige Gewinnwachstum werde aber deutlich hinter den prozentual zweistelligen Zuwächsen des letzten Jahres zurückbleiben.



Im 4. Quartal 2018 seien die aggregierten DAX-Gewinne im Vergleich zum 3. Quartal um mehr als 50 Prozent eingebrochen. In der nun anlaufenden Berichtssaison für das 1. Quartal 2019 würden die Analysten von Postbank Research eine deutliche Gegenbewegung erwarten und im Vergleich zum Vorquartal sollte sich der aggregierte DAX-Gewinn mehr als verdoppelt haben. Dies sei zwar eine erfreuliche Erholung. Allerdings dürfte der starke Wert des 1. Quartals 2018 dennoch nicht erreicht werden. Besser seien die Aussichten beim Euro Stoxx 50. Er dürfte nicht nur die Scharte der enttäuschenden Berichtssaison zum 4. Quartal 2018 ausmerzen. Die Chancen stünden gut, dass auf aggregierter Basis der Gewinn aus dem 1. Quartal 2018 in der nun anstehenden Berichtssaison - wenn auch nur moderat - übertroffen werden könne. In den übrigen drei Quartalen des laufenden Jahres kalkulieren die Bottom-Up-Analysten auf aggregierter Basis mit weiter ansteigenden Gewinnen für den Index, die alle über dem Wert des jeweiligen Vorjahresquartals liegen sollten.



Auch am japanischen Aktienmarkt würden die Analysten optimistisch in die Zukunft schauen. Zwar dürfte 2019 nicht in jedem Quartal der im Vorjahresquartal erreichte Gewinn übertroffen werden. Auf das Jahr hochgerechnet sollte aber ein Gewinnplus ausgewiesen werden. Positive Überraschungen im Verlauf der nun auch am Kabutocho startenden Berichtssaison könnten den Topix aus seiner Lethargie befreien und kurzfristig Kurspotenzial eröffnen.



Sowohl DAX als auch Euro Stoxx 50 und S&P 500 seien nach ihren deutlichen Kurszuwächsen aktuell mit KGV gepreist, die die jeweiligen, langfristigen Mediane seit 2003 übertreffen. Ein Mix aus steigenden Kursen und Reduzierungen von Gewinnerwartungen hätten zu diesem Umstand geführt bzw. ihn verschärft. Das jeweilige Kursplus, das die Indices im bisherigen Jahresverlauf schon erreicht hätten, übersteige zudem die für den jeweiligen Index auf Basis der aggregierten Bottom-Up-Prognosen zu erwartende Gewinnsteigerung für das Gesamtjahr deutlich. Jeder weitere Kursanstieg erhöhe daher die Bewertung des Indexes gemessen an seinem KGV und sollte somit seine Attraktivität in den Augen eines Investors mindern. Es dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein, bis die aktuelle Kursrally auslaufe. Daher würden die Analysten von Postbank Research das Kurspotenzial der drei genannten Indices auf kurze Sicht nur als begrenzt einstufen.



Die von den Analysten von Postbank Research im weiteren Jahresverlauf erwartete konjunkturelle Erholung dürfte die Geschäftsentwicklung zahlreicher Firmen positiv beeinflussen und sowohl Umsätze, als auch Gewinne ansteigen lassen. Steigende Gewinne würden grundsätzlich Kurspotenzial eröffnen. Mit Blick auf die gestiegenen KGV sollte dieses allerdings auch auf Jahressicht eher moderat ausfallen. Zunächst sollten die Indices durch steigende Gewinne die KGV wieder in Richtung des jeweiligen Medians absenken. (Perspektiven Mai 2019) (24.04.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem kurzen Durchhänger in der dritten Märzwoche haben DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814)sowie Standard & Poor‘s 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) rasch wieder in den Rallyemodus zurückgefunden, so die Analysten von Postbank Research.Mit Kurszuwächsen zwischen 16,7% (Euro Stoxx 50) und 15,9% (DAX) im Vergleich zu ihren Schlussständen zum Jahreswechsel 2018/19 würden die drei Leitindices im oberen Fünftel des Vergleichs der Kursentwicklung von rd. 100 internationalen Aktienindices für den genannten Zeitraum rangieren. Sie würden aktuell sogar mit einer besseren Performance als der MSCI World (+14,7%) überzeugen, der Aktien aus den globalen Industrieländern beinhalte. Die für viele Volkswirtschaften reduzierten Wachstumsausblicke könnten die Stimmung der Investoren in den Börsensälen offenbar bisher nur wenig trüben.Von den vier von den Analysten von Postbank Research analysierten Indices könne der Topix (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU) dem Tempo der drei Genannten nicht nur nicht folgen. Seit Ende Februar sei der japanische Leitindex in einer schwankungsarmen Seitwärtsbewegung gefangen. Die Vergleich der Kursentwicklungen anderer asiatischer Leitindices zeige, dass dies kein japanisches, sondern ein asiatisches Phänomen sei. Denn auch der STOXX 1200 Asia ex China zeige im bisherigen Jahresverlauf eine Kursentwicklung, die derjenigen des Topix nahezu gleichkomme. Eine Ausnahme unter den wichtigsten Leitindices des Erdteils würden die chinesischen Aktienindices darstellen. Im Februar hätten sie sich von der Kursentwicklung ihrer asiatischen Pendants abgekoppelt und seien in eine dynamische Aufwärtsbewegung gewechselt. Der Shanghai Composite weise im Vergleich zu seinem Schlussstand Ende 2018 momentan ein Kursplus von rd. 30 Prozent auf und rangiere international mit dieser Performance auf einem Spitzenplatz.