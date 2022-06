Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche befanden sich die Märkte in Europa und den USA in vergleichsweise ruhigem Fahrwasser, zumindest im Vergleich zu den teilweise sehr schwankungsfreudigen Vorwochen, so die Analysten der DekaBank.



Weiterhin seien die Investoren über viele Dinge besorgt, vor allem über die hohe Inflation, die laufenden bzw. bevorstehenden Leitzinserhöhungen von FED und EZB, über ein schwächeres Wirtschaftswachstum, brüchige Lieferketten und natürlich den Krieg in der Ukraine. Die Herausforderungen seien immens, entsprechend würden Anleger höhere Risikoprämien fordern - Aktien würden niedriger bewertet als zuvor. In dieser Woche sei der Datenkalender relativ leer, aber es gebe zwei zentrale, sehr wichtige Termine: Die US-Verbraucherpreise würden zeigen, wie hoch der Inflationsdruck aktuell sei, und die EZB dürfte die Märkte auf Zinserhöhungen im Juli und September vorbereiten. (Ausgabe vom 07.06.2022) (08.06.2022/ac/a/m)





