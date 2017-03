Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des Softwareunternehmens Oracle konnten die am Vortag im nachbörslichen Handel erzielten Kursgewinne sogar noch ausweiten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Am Ende habe ein Anstieg von 6,2% zu Buche gestanden. In Europa hätten wiederum die Papiere des Bergbaukonzerns Anglo American einen Kurssprung von knapp neun Prozent verzeichnen können, nachdem der indische Milliardär und Mehrheitseigentümer des Minenunternehmens Vendanta Resources, Anil Argawal, angekündigt habe, Anteile von bis zu GBP 2 Mrd. erwerben zu wollen. In den letzten 14 Monaten habe sich die Anglo-Aktie u.a. dank freundlicherer Rohstoffpreise sowie einer Reduktion der Verschuldung versechsfacht.



E.ON habe in einem beschleunigten Verfahren eine Kapitalerhöhung im Ausmaß von zehn Prozent des Grundkapitals durchgeführt. Der Emissionserlös von EUR 1,35 Mrd. solle für Zahlungen an den staatlichen Atomfonds sowie zur Schuldenreduktion verwendet werden. Die E.ON-Aktie habe am Mittwoch nach Veröffentlichung der Quartalszahlen drei Prozent verloren, in erster Linie da die Aktionäre vergeblich auf eine klare Aussage zu möglichen Kapitalmaßnahmen gewartet hätten. (17.03.2017/ac/a/m)







