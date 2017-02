Wien (www.aktiencheck.de) - Einer der Highflyer gestern waren die Aktien des US-Babynahrungsherstellers Mead Johnson (+21%), nachdem bekannt wurde, dass der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser an einem Kauf des Unternehmens interessiert ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Kolportiert werde ein Übernahmeangebot von USD 16,7 Mrd. Ursprünglich hätten Nestlé und Danone als wahrscheinlichste Käufer des Babynahrungsproduzenten gegolten. Stark unter Druck kamen die Aktien des US-Modekonzerns Ralph Lauren, nachdem das überraschende Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden (aufgrund strategischer Auffassungsunterschiede) bekannt geworden war, so die Analysten der RBI. Der Titel habe daraufhin mehr als zwölf Prozent verloren.



Wie in dem gestrigen Tageskommentar der Analysten bereits berichtet, habe die Deutsche Bank gestern ihre Quartalszahlen bekannt gegeben. Ein höher als erwarteter Verlust sowie das Ausbleiben einer klaren Absage an eine (weitere) Kapitalerhöhung, hätten für einen Kursrückgang von gut fünf Prozent gesorgt. Die Papiere des Pharmakonzerns Novo Nordisk hätten mehr als sieben Prozent verloren, nachdem das Unternehmen seinen Umsatzausblick für das US-Geschäft für 2017 nach unten genommen habe. (03.02.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.