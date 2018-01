Dow Jones-Index +0,55%, S&P 500 +0,81%, NASDAQ +0,98%



Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402) befinde sich vor den Quartalszahlen mit +2,99% an der Dow-Spitze (ISIN: US2605661048, WKN: 969420). Gesucht seien vor allem die Übernahmeobjekte aus der Pharmabranche (Juno Therapeutics (ISIN: US48205A1097, WKN: A12GMP) +27%, Bioverativ (ISIN: US09075E1001, WKN: A2DJWL) +62%) gewesen.



Die vorl. Einigung im US-Haushaltsstreit habe den japanischen Aktienmarkt beflügelt (Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6): +1,29% auf 24.124,15).



Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657) wolle die auf die Behandlung der Bluterkrankheit spezialisierte US-Firma Bioverativ für 11,6 Mrd. USD übernehmen. Geboten würden 105 USD je Bioverativ-Aktie, was einem Aufschlag von 64% im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag entspreche. Die Verwaltungsräte der Unternehmen hätten dem Deal bereits zugestimmt, habe es weiter geheißen.



Ähnlich wie die Konkurrenten habe auch die Schweizer UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH) im vergangenen Jahr wegen Abschreibungen im Zuge der US-Steuerreform einen Gewinnrückgang verbucht. Während der Vorsteuergewinn u.a. wegen eines guten Geschäfts in der Vermögensverwaltung um 32% auf 5,4 Mrd. CHF gestiegen sei, sei der Reingewinn auf 1,2 (3,2) Mrd. CHF gesunken. Hierin seien Nettoabschreibungen latenter Steueransprüche infolge geändertem US-Steuergesetz von 2,9 Mrd. CHF enthalten, habe die UBS mitgeteilt. (23.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Beschluss des SPD-Parteitages, in Koalitionsverhandlungen mit der CDU einzutreten, ist bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt weitgehend positiv angekommen, so die Analysten der Nord LB.DAX +0,22%, MDAX -0,15%, TecDAX +0,10%Deutsche Bank-Aktien hätten an der Indexspitze 2,93% gewonnen. Marktteilnehmer hätten vom positiven Einfluss steigender Zinsen auf Banktitel gesprochen. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) seien auf Rang 2 um 2,60% gestiegen, Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750) hätten dahinter 2,11% gewonnen. Bei der Telekom seien gleich mehrere positive Faktoren zum Tragen gekommen. Schwächster Wert im Leitindex seien Lufthansa-Titel (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) mit minus 1,89% gewesen.