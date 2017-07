Wien (www.aktiencheck.de) - Zugpferde waren gestern die Aktien von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) (+9,9%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Heute würden in den USA vorbörslich unter anderem der Tabakkonzern Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417), Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062), das Logistikunternehmen UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198) und der Telekomkonzern Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402) Quartalszahlen vorlegen. Nachbörslich würden dann der Online-Versandhändler Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866), Halbleiterhersteller Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681) sowie die Kaffeehauskette Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437) berichten.In Europa habe heute unter anderem die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) Zahlen für das zweite Quartal 2017 vorgelegt. Demnach seien die Kosten (-15%) stärker als die Erträge (-10%) gesunken und die Risikovorsorgen seien um 70% niedriger als im Vorjahresquartal gewesen. Das Ergebnis nach Steuern habe in Q2 EUR 466 Mio. betragen (Q2/2016: EUR 20 Mio.) und damit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 311 Mio. übertroffen. (27.07.2017/ac/a/m)