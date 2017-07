Der IT-Konzern IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399) habe weiterhin mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen; diese seien in Q2 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 5% auf USD 19,3 Mrd. gesunken (Konsensus: USD 19,5 Mrd.). Der bereinigte operative Gewinn je Aktie habe mit USD 2,97 die Erwartungen von USD 2,74 übertreffen können.



Positive Studienergebnisse zur Behandlung von zystischer Fibrose (vererbbare Stoffwechselerkrankung) hätten nachbörslich den Kurs des US-Pharmakonzerns Vertex (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807) um 26% ansteigen lassen.



Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6) verkaufe sein Lebensmittelgeschäft (z.B. Senf der Marke French's) für USD 4,2 Mrd. an den US-Konzern McCormick (ISIN: US5797802064, WKN: 858250). (19.07.2017/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332) hat sich in Q2 mit einem stagnierenden Nettogewinn von USD 1,6 Mrd. zufriedengeben müssen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor allem hätten die im Vorjahresquartalsvergleich um 40% geringeren Einnahmen aus dem wichtigen Handel mit Anleihen, Rohstoffen sowie Devisen belastet. Im Gegensatz dazu habe Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388) laut Konzernaussagen auf das stärkste Quartal seiner Geschichte verweisen können. Die Einnahmen seien um 7,2% auf USD 22,8 Mrd. gestiegen.