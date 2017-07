Wien (www.aktiencheck.de) - In der möglichen Übernahme des deutschen Generika-Unternehmens STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180) ist wieder Bewegung in die Sache gekommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach Börsenschluss in Deutschland hätten gestern TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00) und Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47) im Fokus gestanden. Der Touristikkonzern steige nun komplett bei der Reederei Hapag-Lloyd aus. Beide Aktien hätten nachbörslich leicht verloren.Von Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) würden heute Mittag die Flugverkehrszahlen für Juni erwartet. In den USA würden heute die Quartalszahlen von PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995) erwartet. (11.07.2017/ac/a/m)