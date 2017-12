Der in Ludwigshafen ansässige DAX-Konzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) plane eine Zusammenlegung seiner Öl- und Gassparte Wintershall mit der Dea-Gruppe des russischen Oligarchen Michail Fridman. Fridman habe die Dea Deutsche Erdöl AG im Jahr 2014 für 5,1 Milliarden Euro von RWE übernommen. Schon damals habe BASF Interesse an Dea gezeigt, sei jedoch nicht zum Zuge gekommen.



Das fusionierte Unternehmen würde zwei der größten Öl- und Gaskonzerne Deutschlands vereinen und solle mittelfristig an die Börse gebracht werden. Experten würden den Marktwert auf über 10 Milliarden Euro schätzen. BASF würde etwa zwei Drittel am Kapital des neuen Unternehmens halten. Die mittelfristigen Börsenpläne würden jedoch darauf hindeuten, sich von dem Öl- und Gasgeschäft trennen zu wollen. Damit würden sich die Ludwigshafener zwar von einer mehr als 100-jährigen Tradition als Produzent von fossilen Brennstoffen verabschieden, wären gleichzeitig aber auch ein volatiles Geschäftsfeld los. Die Aktie von BASF sei zunächst kräftig angestiegen, habe sich dem negativen Gesamtmarkttrend zum Wochenschluss jedoch nicht entziehen können.



Der größte Wert im DAX, die Münchener Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610), habe am Mittwoch bekannt gegeben, die Medizintechnik-Sparte in Siemens Healthineers AG umfirmiert zu haben. Das neue Unternehmen solle an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet werden. Dies sei ein deutliches Zeichen für den deutschen Markt, denn auch ein Börsengang in New York habe als Option im Raum gestanden. Schließlich sei Nordamerika der größte Medizintechnik-Markt und alle relevanten Wettbewerber würden an der Wall Street gehandelt. Der Börsengang könnte die größte Aktienplatzierung werden, die es jemals in Deutschland gegeben habe.



Der Wert der Healthcare-Sparte werde auf rund 40 Milliarden Euro geschätzt. In einem ersten Schritt sollten noch im ersten Halbjahr 2018 zunächst bis zu 25 Prozent der Aktien an der Frankfurter Börse emittiert werden. Das neue Unternehmen würde sofort Kandidat für die Aufnahme in den DAX werden und könnte dem Beispiel von Fresenius und seiner Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care folgen. Nach der Meldung sei die Siemens-Aktie zunächst angestiegen, habe jedoch heute an Wert verloren und liege auf Wochensicht im Minus. (Ausgabe vom 01.12.2017) (04.12.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursgewinnen der vergangenen Zeit halten sich die globalen Aktienmärkte weiterhin gut, so die Experten von Union Investment.Zu Wochenbeginn hätten die Aktienmärkte von den guten Zahlen zum Black Friday profitieren können. Die Online-Umsätze am wichtigsten US-Verkaufstag seien 16,9 Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr. Dem Datenermittler Adobe zufolge hätten diese mit 5,03 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekordwert erreicht. Im Wochenverlauf habe der erneute Raketentest Nordkoreas nur wenig belastet. Die OPEC habe auf ihrem Gipfel in Wien beschlossen, die derzeitige Förderkürzung bis Ende des Jahres 2018 zu verlängern. Die Kürzungen würden damit weiterhin 1,2 Millionen Fässer pro Tag betragen. Die Beschlüsse seien letztlich von Analysten erwartet worden und hätten zu keinen nennenswerten Marktreaktionen geführt.