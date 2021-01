Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag markierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) neuerlich eine Rekordmarke, so die Analysten der Helaba.



Das Tageshoch habe bei 14.131 Zählern gelegen, obwohl das RKI am Morgen einen Höchststand von 1.188 Todesfällen im Zusammenhang mit Corona bekannt gegeben habe. Offensichtlich würden derartige Meldungen von Hoffnungen mit Blick auf die Impfstoffe in den Hintergrund gedrängt. Die EU habe zuletzt mit BioNTech einen Vertrag über die Lieferung weiterer 300 Millionen Impfdosen geschlossen. Davon sollten 75 Millionen Dosen bereits im zweiten Quartal 2021 zur Verfügung stehen. Zudem würden die Aktienmärkte noch immer von Konjunkturoptimismus getragen. Allerdings werde sich in den kommenden Tagen zeigen müssen, wieviel die Kursgewinne zum Jahresbeginn tatsächlich Wert seien. Einerseits gelte es zu beachten, dass positive Vorzeichen an den ersten Handelstagen des Jahres eher die Regel als eine Ausnahme darstellen würden und andererseits sehr viel positive Erwartung angesichts des erreichten Kursniveaus eingepreist sein sollte. Zudem sei die derzeitige Bewertung keineswegs günstig.



Bei Anlageentscheidungen sei es ratsam, nach einem ausreichend guten Chance-Risikoverhältnis (mindestens 2:1) Ausschau zu halten. Angesichts der bereits vollzogenen Entwicklung - beim DAX sei die 261,8%-Expansion nahezu vollzogen worden - gelte es diese Anforderung besonders zu beachten. Auf charttechnischer Seite seien zudem erste Warnsignale auszumachen. Bei den Oszillatoren würden verstärkt negative Divergenzen ausgebildet, auch der aktuelle ADX-Wert (Trendintensität) falle angesichts des enormen Anstiegs des deutschen Leitindexes deutlich zu gering aus, um als idealtypisch bezeichnet zu werden. Die nächsten Fibonacci-Levels würden sich auf der Oberseite bei 14.210, 14.268 und 14.445 Zählern finden. (11.01.2021/ac/a/m)



