Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Ende eines sehr starken Aktienjahres nahmen die Anleger kurz vor Silvester ein paar Gewinne mit, berichten die Analysten der DekaBank.



Nach einem starken ersten Handelstag im neuen Jahr habe dann jedoch die gezielte Tötung eines iranischen Top-Generals durch einen von Präsident Trump genehmigten Angriff der USA wieder für fallende Kurse gesorgt. Die Investoren würden nun eine Vergeltungsaktion durch den Iran erwarten. Das Risiko einer Gewaltspirale sei gestiegen. Sofern die Situation im Nahen Osten nicht weiter eskaliere, würden sich die Anleger in den nächsten Tagen verstärkt den Themen Konjunktur und Berichtssaison widmen. Letztere nehme ab Mitte Januar Fahrt auf. Bei den Wirtschaftsdaten seien die Einkaufsmanagerindices für die USA, China und Euroland von Interesse. Am wichtigsten seien jedoch mit Sicherheit die Daten vom US-Arbeitsmarkt am Freitag. (06.01.2020/ac/a/m)



